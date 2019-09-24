В ТЦ «Спектр» на Уручье обвалился подвесной потолок

Источник материала: Tut.by

В торговом центре «Спектр» на Уручье обвалился подвесной потолок. Об этом сообщает телеграм-канал Volna.



Фото: телеграм-канал Volna

«В ТЦ „Спектр“ в Уручье обвалился потолок. Пострадавших нет», — написано в сообщении телеграм-канала. В торговом центре на звонок не ответили.