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В ТЦ «Спектр» на Уручье обвалился подвесной потолок
25.09.2019 14:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В торговом центре «Спектр» на Уручье обвалился подвесной потолок. Об этом
«В ТЦ „Спектр“ в Уручье обвалился потолок. Пострадавших нет», — написано в сообщении телеграм-канала. В торговом центре на звонок не ответили.
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Очевидцы сообщают, что пострадавших нет.
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