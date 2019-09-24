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Заместитель председателя Кореличского райисполкома Александр Былич встретился с коллективом ОАО «РСП-12»

25.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сегодня, 25 сентября, заместитель председателя Кореличского районного исполнительного комитета Александр Былич в рамках рабочей встречи встретился с работниками ОАО «РСП-12».

Заместитель председателя Кореличского райисполкома Александр Былич встретился с коллективом ОАО «РСП-12»

Повесткой дня стало обсуждение социально-экономического развития района в июле-сентябре текущего года. Также Александр Былич ответил на интересующие вопросы работников организации, обсудил актуальные проблемы и пути их решения, дал план работы на перспективу. Так, в октябре 2019 года начнётся строительство 20-квартирного жилого дома, ввести в эксплуатацию который планируется уже следующим летом.

Заместитель председателя Кореличского райисполкома Александр Былич встретился с коллективом ОАО «РСП-12»

Заместитель председателя Кореличского райисполкома Александр Былич встретился с коллективом ОАО «РСП-12»

Виктория КОСТЮК
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Сегодня, 25 сентября, заместитель председателя Кореличского районного исполнительного комитета Александр Былич в рамках рабочей встречи встретился с работниками...
 
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