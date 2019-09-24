Заместитель председателя Кореличского райисполкома Александр Былич встретился с коллективом ОАО «РСП-12»

Источник материала: Полымя

Сегодня, 25 сентября, заместитель председателя Кореличского районного исполнительного комитета Александр Былич в рамках рабочей встречи встретился с работниками ОАО «РСП-12».





Повесткой дня стало обсуждение социально-экономического развития района в июле-сентябре текущего года. Также Александр Былич ответил на интересующие вопросы работников организации, обсудил актуальные проблемы и пути их решения, дал план работы на перспективу. Так, в октябре 2019 года начнётся строительство 20-квартирного жилого дома, ввести в эксплуатацию который планируется уже следующим летом.









Виктория КОСТЮК

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