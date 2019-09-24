ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Один скончался, второго госпитализировали. Как обстоят дела на дорогах Кореличского и Новогрудского районов?

25.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

С 13 по 19 сентября на дорогах Новогрудского и Кореличского районов зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, связанных с повреждениями транспортных средств.

Один скончался, второго госпитализировали. Как обстоят дела на дорогах Кореличского и Новогрудского районов?

В этот период сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 84 нарушения Правил дорожного движения, в том числе: нарушение скоростных режимов движения — 29; управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 2; управление транспортом, не имея права на управление — 3; нарушение правил пользования ремнями безопасности — 14; нарушение ПДД пешеходами — 11, в том числе 3 пешеходами в состоянии алкогольного опьянения.

За прошедшую неделю совершено два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых один человек погиб и один получил телесные повреждения.
15 сентября около 20 часов 30 минут на автодороге Примень-Лозки Новогрудского района совершен наезд на двигавшегося по центру проезжей части дороги, не обозначенного световозвращающими элементами пешехода, который от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.

19 сентября около 20 часов 30 минут водитель автомашины Ситроен-Ксантия, двигаясь по ул. Волчецкого в сторону ул. Советская г. Новогрудка, при повороте налево не уступил дорогу мопеду, двигающемуся по главной дороге во встречном направлении, и столкнулся с ним. В результате ДТП транспортным средствам причинены механические повреждения, а водитель мопеда получил телесные повреждения и госпитализирован в УЗ «Новогрудская ЦРБ».

Александр КАРПЕКА,
госавтоинспектор МО ГАИ Новогрудского РОВД

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 13 по 19 сентября на дорогах Новогрудского и Кореличского районов зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, связанных с повреждениями транспортных...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Вы не понимаете, какой красотой владеете!» Как английский рыцарь наблюдал за дикой природой Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика