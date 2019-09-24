Один скончался, второго госпитализировали. Как обстоят дела на дорогах Кореличского и Новогрудского районов?

Источник материала: Полымя

С 13 по 19 сентября на дорогах Новогрудского и Кореличского районов зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, связанных с повреждениями транспортных средств.





В этот период сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 84 нарушения Правил дорожного движения, в том числе: нарушение скоростных режимов движения — 29; управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 2; управление транспортом, не имея права на управление — 3; нарушение правил пользования ремнями безопасности — 14; нарушение ПДД пешеходами — 11, в том числе 3 пешеходами в состоянии алкогольного опьянения.

За прошедшую неделю совершено два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых один человек погиб и один получил телесные повреждения.

15 сентября около 20 часов 30 минут на автодороге Примень-Лозки Новогрудского района совершен наезд на двигавшегося по центру проезжей части дороги, не обозначенного световозвращающими элементами пешехода, который от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.

19 сентября около 20 часов 30 минут водитель автомашины Ситроен-Ксантия, двигаясь по ул. Волчецкого в сторону ул. Советская г. Новогрудка, при повороте налево не уступил дорогу мопеду, двигающемуся по главной дороге во встречном направлении, и столкнулся с ним. В результате ДТП транспортным средствам причинены механические повреждения, а водитель мопеда получил телесные повреждения и госпитализирован в УЗ «Новогрудская ЦРБ».

Александр КАРПЕКА,

госавтоинспектор МО ГАИ Новогрудского РОВД