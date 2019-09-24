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В белорусских школах обеспечено одинаковое питание для всех детей

25.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В белорусских школах обеспечено одинаковое питание для всех детей
В детских садах и школах Беларуси созданы условия для организации горячего питания воспитанников. Для обеспечения детей качественным и полноценным питанием разработана вся необходимая база: санитарные нормы, наборы продуктов, рецептуры блюд. По-прежнему требуется, чтобы питание было щадящим по химическому составу. В ежедневный рацион включены мясо, овощи и фрукты, молочная продукция. Среди способов приготовления выбирают такие, как тушение и варка, приготовление на пару. А хранить готовую еду допустимо не более двух часов. Для школ утвержден также примерный перечень буфетной продукции, в которой должны быть салаты и соки, молочные продукты.

Вопросы организации питания в дошкольных и школьных учреждениях, стоимости, качества и разнообразия блюд в меню, ассортимента школьных буфетов обсудили во время пресс-конференции представители министерств образования, антимонопольного регулирования и торговли, НАН Беларуси и Мингорисполкома.

«Основной момент, который касается организации питания, — это предоставление единых рационов обучающимся в учреждениях общего среднего образования. Единые рационы питания для детей, которые питаются как за счет средств бюджета, так и за счет средств родителей или иных законных представителей», — рассказала начальник отдела по организации питания Национального института образования Люция Михальчук.

Вместе с тем у некоторых родителей по-прежнему возникают вопросы, причем в большинстве случаев это необоснованные претензии. Как добавила Люция Михальчук, если в конкретном учреждении образования возникают проблемные ситуации, то родители должны сообщать об этом его руководителю. «Если вопрос не решается на этом уровне, необходимо обращаться в отдел управления образования на местах, где есть специалисты, которые курируют вопросы питания. И этот вопрос однозначно будет решен», — сказала она.

По информации БелТА.

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