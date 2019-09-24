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В белорусских школах обеспечено одинаковое питание для всех детей
25.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Вопросы организации питания в дошкольных и школьных учреждениях, стоимости, качества и разнообразия блюд в меню, ассортимента школьных буфетов обсудили во время пресс-конференции представители министерств образования, антимонопольного регулирования и торговли, НАН Беларуси и Мингорисполкома.
Вместе с тем у некоторых родителей по-прежнему возникают вопросы, причем в большинстве случаев это необоснованные претензии. Как добавила Люция Михальчук, если в конкретном учреждении образования возникают проблемные ситуации, то родители должны сообщать об этом его руководителю. «Если вопрос не решается на этом уровне, необходимо обращаться в отдел управления образования на местах, где есть специалисты, которые курируют вопросы питания. И этот вопрос однозначно будет решен», — сказала она.
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