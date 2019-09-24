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ЦИК рекомендует участки для голосования на выборах размещать на первых этажах
25.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
ЦИК рекомендует, чтобы все участки для голосования по возможности размещались на первых этажах. На входах в здания и помещения должны быть пандусы. На участках будут создаваться специальные места для голосования инвалидов-колясочников. Слабовидящие граждане смогут воспользоваться лупами и трафаретами.
Местные власти и избирательные комиссии обеспечат дежурство волонтеров, которые будут помогать избирателям с ограниченными физическими возможностями, пожилым людям.
В заседании ЦИК приняли участие члены Белорусского общества инвалидов, Белорусского товарищества инвалидов по зрению, Белорусского общества глухих. Они смогли задать свои вопросы, высказать предложения после того, как представители облисполкомов и Мингорисполкома рассказали о создании безбарьерной среды на избирательных участках.
Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики — на 7 ноября.
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