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ЦИК рекомендует участки для голосования на выборах размещать на первых этажах

25.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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ЦИК рекомендует участки для голосования на выборах размещать на первых этажах
ЦИК рекомендует участки для голосования на выборах размещать на первых этажах. Речь об этом шла на вчерашнем заседании ЦИК, где обсуждался вопрос о создании условий для участия в выборах депутатов Палаты представителей людей с ограниченными возможностями.

ЦИК рекомендует, чтобы все участки для голосования по возможности размещались на первых этажах. На входах в здания и помещения должны быть пандусы. На участках будут создаваться специальные места для голосования инвалидов-колясочников. Слабовидящие граждане смогут воспользоваться лупами и трафаретами.

Местные власти и избирательные комиссии обеспечат дежурство волонтеров, которые будут помогать избирателям с ограниченными физическими возможностями, пожилым людям.

В заседании ЦИК приняли участие члены Белорусского общества инвалидов, Белорусского товарищества инвалидов по зрению, Белорусского общества глухих. Они смогли задать свои вопросы, высказать предложения после того, как представители облисполкомов и Мингорисполкома рассказали о создании безбарьерной среды на избирательных участках.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики — на 7 ноября.

По информации БелТА.

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