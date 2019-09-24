Из витебской семьи, где 4-летний малыш после побоев отца ночевал в подъезде, изъяли детей

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Витебска потребовала лишить родительских прав супругов, чей 4-летний сын ночевал в подъезде в чужой коляске, а также изъять мальчика и его двух сестер из семьи.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, утром 12 августа милиции сообщили о том, что на лестничной площадке одного из домов в Первомайском районе Витебска находится маленький ребенок. На теле у него — повреждения. Семья мальчика живет в этом же подъезде.

Оказалось, накануне вечером отец ребенка напился и избил жену. Женщина ушла из дома. Мужчина продолжил пить, а затем избил и 4-летнего сына — и выгнал его из квартиры. Ребенок уснул в соседской детской коляске, которая стояла на лестничной площадке.

Мальчика доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями. В медучреждение в связи с побоями обращалась и мать ребенка.

«Мальчик и его несовершеннолетние сестры ранее признавались находящимися в социально опасном положении, при этом срок их пребывания в этом статусе неоднократно продлевали. В марте 2019 года семью сняли с учета в связи с улучшением ситуации. Но выводы учреждения образования о семейном благополучии были явно поспешными и необоснованными», — отмечают в прокуратуре.

Начальнику отдела образования администрации Первомайского района Витебска направили предписание об изъятии детей из этой семьи. Его исполнили: у мальчика теперь статус оставшегося без попечения родителей. Сестер малыша передали их родным отцам.

— У мальчика две сестры. Одной — почти 18 лет, второй — 10 лет. Все трое детей — от разных отцов, жили с матерью. Сейчас обеих девочек забрали к себе их родные отцы. Мужчины характеризуются положительно, — сообщили TUT.BY в отделе образования Первомайского района Витебска.

Прокуратура также подала в суд иск о лишении матери и отца родительских прав в отношении их общего ребенка — 4-летнего мальчика.