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«Я не флиртовал». Как одна жалоба о флирте довела врача до милиции и прокуратуры

25.09.2019 15:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как говорит сам Александр Смирнов, эта история смешна для человека со стороны, можно даже отпустить веселую шуточку. Но когда оказываешься на месте главного героя — как-то не до смеха. Все от тебя ждут объяснений: флиртовал ли ты с коллегами вместо того, чтобы принимать пациентов, или нет? Жалоба написана, и значит последуют объяснения с Минздравом, администрацией больницы и главным человеком в жизни — женой.


Фото: pixabay.com

— Когда на пятиминутке, где присутствуют все заведующие отделений, врачи, старшие медсестры, зачитали жалобу про флирт, реакция коллег была замечательной. Все оживились, смеялись, шутили. Как бы я хотел быть на их месте! Прямо из зала спрашивали: «Так факт флирта подтвердился?» — в этот момент смешно даже врачу Александру Смирнову (имя и фамилия изменены. — Прим. TUT.BY), пока он не бросает взгляд на документы. Вспомнив последние месяцы своей работы в больнице, инстанции, которые прошел, меняется в лице.

Жалоба оказалась настолько нестандартной, что породила в коллективе множество шуток. Например, когда доктора Смирнова видели медсестры, отходили в сторону со смехом, уступая дорогу: «Александр Николаевич, проходите! Чтобы потом не сказали, что друг о друга терлись». Или роняли как бы невзначай: «Вы с этим доктором поосторожнее, не задерживайтесь, мало ли». Но и нервов эта жалоба потрепала прилично.

«Сразу почувствовал что-то неладное, родители были подчеркнуто вежливыми»

«Мной был отмечен тот факт, что врач больницы, вместо того, чтобы оперативно идти к ребенку, флиртовал с медсестрами», — с этих строк, которые были написаны министру здравоохранения, началась история доктора одной из минских детских больниц Смирнова, где он стал доказывать: он не Дон Жуан, с коллегами на работе не заигрывает, амурные дела — не про него.

Александру 30 лет, говорит, в медицину пришел осознанно. До поступления в медицинский университет успел отслужить в армии.

—  Для меня детская клиническая больница не чужая, шел туда целенаправленно, ничего менять не планировал. На пятом курсе работал там медбратом в реанимации, прошел интернатуру, и меня определили в приемное отделение, — Александр подробно описывает свой пусть становления врача, для него это важно. Он не просто так отдал девять лет медицине.

— Смог устроиться в больницу благодаря успеваемости, из 240 студентов я был в первой двадцатке на распределении.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Про будни больницы доктор Александр Смирнов рассказывает живо, эмоционально, признается: хочет, чтобы родители понимали, в каких условиях работают врачи, и искренне гордится коллегами, у которых есть силы выдержать такой режим.

— Чтобы вы понимали, воскресенье — самый тяжелый день в приемном покое. Особенно зимой, в пик заболеваемости. Если в субботу многие пытаются дома «пересидеть» болезнь, то на следующий день все едут к нам: состояние ребенка резко ухудшается, поликлиника не работает, — объясняет Смирнов. — В те сутки в приемное отделение поступило рекордное количество детей — 166, если вечером их принимали четыре врача, на ночь осталось три. В 1.20 ночи мы сражались с потоком больных, видели бы нас, никаких мыслей про амурные отношения в таком состоянии быть не могло! Медсестры сразу предупредили: папа двухлетнего мальчика был недоволен, в очереди они просидели 1 час 40 минут. Это много, но для того дня — средний показатель. Подошел к семье и сразу почувствовал что-то неладное, они были подчеркнуто вежливыми, захотелось разрядить обстановку, ну и пошутил.

«Смирнов, почему ты флиртуешь на рабочем месте?»

Но не эти слова задели родителей, а то, как общался доктор Смирнов с коллегами.

— Никаких претензий ко мне ночью не было, осмотрел ребенка, поставил диагноз и решил госпитализировать. Когда вышел на следующую смену, у меня спросили: «Смирнов, почему ты флиртуешь на рабочем месте?» Кто это сказал? Вы о чем? — вспоминает врач.

Так был флирт или нет, выясняла специально созданная комиссия, даже изучила видеозаписи.

— Вывод: я не флиртовал, — на эти слова Александр делает особый акцент.

Дальше он как бы вынужден оправдываться за то, что в хороших отношениях с коллегами, за юмор, без которого иногда никак, ну и самое важное — он единственный мужчина-врач в приемном покое.

— Даже в психологии есть понятие такого смеха, когда тяжело так, что сопротивляться бесполезно, нужно просто плыть по течению. И в этот момент человек начинает шутить, чтобы не потерять здравый смысл. Когда врачи сутки на ногах, они шутят не потому, что весело, а от безысходности. Той ночью нам нужно было дожить до 8.30 утра, до окончания смены, не умереть и не съехать с катушек, — так врач объясняет свое веселое настроение, как это может показаться со стороны. — В штате я единственный мужчина, это типичная ситуация для здравоохранения. И тогда на посту были две женщины-доктора и медсестра. Мы просто дружески обменивались фразами.

«А твой-то в приемном отделении девок кадрит. Смотри там!»

Во всей этой истории есть один важный момент — Александр женат. Пока до супруги не дошли слухи, он решил объясниться сразу.

— Наверное, над этой историей можно было посмеяться и забыть, только я семейный человек, знакомые супруги работают в больнице. Представляете, если бы ей сказали: «А твой-то в приемном отделении девок кадрит. Смотри там!» Кроме того, эта жалоба порочит меня как профессионала. Выходит, в момент высокого напряжения на работе я отвлекаюсь, становлюсь невнимательным, — эти доводы чуть позже доктор Смирнов укажет в заявлении в милицию.

С женой Александр смог объясниться, найти нужные слова, она поверила. Казалось бы, можно поставить точку. Но врач решил: его права были нарушены. Во-первых, жалобу при всех огласили на пятиминутке. Во-вторых, он решил привлечь отца ребенка, который сообщил министру здравоохранения про флирт, к административной ответственности за клевету.

— Моя фамилия на пятиминутке не называлась, но несложно догадаться — только я, единственный мужчина в приемном покое, мог флиртовать с женщинами. Когда поступил вопрос из зала, так подтвердилась ли информация про флирт, ответили: «Нет». Тогда зачем нужно было оглашать это? Все-таки мы коллектив, по моему мнению, врач — элитная профессия. Зачем доктору приписывать амурные отношения?


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Позже комиссия встретилась с автором строк про флирт. Кстати, в жалобе на двух страницах мужчина указал несколько претензий к двум учреждениям здравоохранения, выражая недовольство организацией работы. Выслушав выводы комиссии, минчанин написал: он удовлетворен ответами, претензий не имеет.

— Он мог употребить другое словосочетание «врач отвлекался, смеялся», но написал два ключевых слова «факт и флиртовал». Как будто это уже доказано, — добавляет Александр Смирнов.

«Из медицины пока уйду, если все получится, заработаю и вернусь»

Эта жалоба на врача не единственная. Признается, когда получил первую, очень переживал, каждая последующая учила относиться чуть спокойнее, но без эмоций не обходилось.

— Пациенты постоянно пишут что-то в адрес врачей, иногда действительно есть огрехи, а порой родители пациентов на пустом месте пытаются угрожать. Тут я понимал: меня оклеветали, есть законные основания поставить жалобщика на место. Связался с ним, изложил свою позицию и предложил принести извинения перед коллективом больницы на пятиминутке, а также выплатить компенсацию. Понимаете, хочу, чтобы безосновательные жалобы больше не возникали, создать прецедент и показать: врачи могут себя отстоять. После нашего разговора папа мальчика позвонил в больницу, мне сказали разобраться между собой, не вмешивая учреждение, — говорит Смирнов.

Дальше доктор действовал самостоятельно — написал заявление в милицию с просьбой привлечь папу своего пациента за клевету. Ответ — проверка проведена, нарушений в действиях папы мальчика нет. Такое решение не устроило врача, он считает, что участковый подробно не объяснил, почему слова про флирт — не клевета.

Главные доводы Смирнова — комиссия не подтвердила заигрывания на рабочем месте, а после этого сведения были переданы третьему лицу — жалобу зачитали на пятиминутке. Кстати, прокуратура отменила постановление, отправила дело на дополнительную проверку, а ГУВД Мингорисполкома отметило: участковый инспектор вынес решение, не опросив работников больницы, папу маленького пациента, не изучив документы больницы. Повторное решение сотрудника милиции аналогичное — дело прекратить, клеветы нет.


Врач планирует обращаться в суд. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Больше в милицию идти не могу: истек двухмесячный срок, когда человека можно привлечь к административной ответственности. Впереди только суд. Для меня было важным, чтобы руководство больницы встало на мою сторону, поддержало, этого не случилось, поэтому претензии в суде буду предъявлять и ему за разглашение недостоверной информации, — отмечает Александр.

Летом 2019 года детская больница не продлила с ним контракт.

— И что теперь?

— Я доктор одной семьи. Знаю, как лечить своих детей, как помочь жене, нашим родственникам. Живем на сбережения и детское пособие. Детская больница — особое место для меня. Если бы оставался в медицине, то именно там. Но меня там не ждут. В какую-нибудь другую больницу устроиться не так просто, да и какую характеристику мне даст главврач? Когда говорят про нехватку медперсонала, имеют в виду медсестер, санитарок, участковых педиатров, персонал бригад скорой помощи, но не врачей стационаров. О работе в поликлинике знаю от коллег и совсем не хочу идти туда. А на скорой я поработал еще на третьем курсе университета, туда хочу еще меньше. Планирую попробовать себя в IT, если все получится, заработаю и вернусь в медицину. Медицина — это сфера, где ты никогда не можешь сказать, что все знаешь. И это те знания, которые нужны каждому человеку каждый день.

«Если бы врач со мной по-человечески пообщался, все было бы по-другому»

— Я обратился в рамках закона «Об обращении граждан», высказал свое недовольство по вопросу, который меня беспокоил. Это было конфиденциально: я высказался, мне ответили, — комментирует Дмитрий, который написал жалобу. — Понимаете, моему ребенку было плохо, на мой взгляд, ему должным образом не оказали медицинскую помощь. Потом пообщался с людьми (сотрудниками здравоохранения. — Прим.TUT.BY), отказался от своей жалобы, но попросил обратить внимание на то, что иногда не вовремя оказывается помощь. Когда к ребенку очень долго не подходят в больнице, это щекотливо, дает по нервам. Хочется, чтобы кто-то подошел, успокоил и сказал: «Все в порядке, опасности нет».

— Информацию про флирт потом зачитали на пятиминутке.

— Какое я к этому имею отношение? Это было решение администрации, разве я просил это зачитывать?

— По словам врача, именно из-за этой жалобы у него начались проблемы.

— Почему вы уверены, что именно после этой? Это его субъективное мнение. Правовая оценка была дана — это не клевета. Возможно, были другие жалобы, а он озвучил только эту, или были еще какие-то вопросы к врачу. <…> Многие люди, которые недовольны медицинским обслуживанием и не могут найти общий язык с врачами, руководством больницы, обращаются в соответствии с законом, это их право, никто эти жалобы не разглашает. Я был очень удивлен, когда узнал: это письмо оглашалось перед трудовым коллективом. Не знаю, правильно это или нет.

— Все-таки это был флирт? Или вы тогда на эмоциях так написали, а на самом деле было что-то другое?

— Здесь я откажусь от комментариев. Что видел, то видел. Сложно это объяснить.

— Эта ситуация растянулась на несколько месяцев, ее можно было бы закрыть, если бы, как предлагал вам врач, вы извинились на пятиминутке.

— Такого не было, он так не говорил. Если бы он со мной по-человечески пообщался, все было бы по-другому.

— Юридически с ним закончен контракт, его не продлили согласно законодательству, и руководитель не обязан объяснять причину, — прокомментировали TUT.BY в городской детской больнице, где работал Александр Смирнов.

В справке по результатам рассмотрения обращения Дмитрия указано: в ту ночь нагрузка на врачей приемного отделения была больше, чем обычно, за время с 1.00 до 3.00 (время ожидания Дмитрия и его сына. — Прим. TUT.BY), было принято 17 пациентов, а врачи «выполняли свои должностные обязанности». Медицинская помощь сыну Дмитрия оказывалась в полном объеме и своевременно, после изучения документации, видеонаблюдения обращение признано необоснованным. Также руководителям учреждений, на которое жаловался мужчина, рекомендовали «активизировать работу с молодыми специалистами».

 
 
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На врача написали жалобу, указав в ней, что он якобы флиртовал с коллегами. В итоге медик обратился в милицию и попросил привлечь написавшего жалобу за клевету.
 
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