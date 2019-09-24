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В Молодечно закрывается универмаг. Что будет на его месте?
25.09.2019 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Самый крупный государственный магазин — центральный универмаг Молодечно — закрывается из-за убыточности торговли с 1 октября. Об этом МЛЫН.BY сообщила заведующая универмагом ОАО «Молодечноторг» Юлия Рутковская.
— В следующем году универмагу исполнилось бы 60 лет. Начиная с 2016 года стали торговать с убытком, но были месяцы, когда выполняли планы по продажам и работали в плюс. В этом году ситуация ухудшилась. Свою роль сыграли недовоз товара и долги перед поставщиками. Поэтому летом было принято решение сдать торговые площади в аренду, — говорит Юлия Рутковская.
По словам заведующей, на площади уже нашли арендаторов: продовольственный сетевой магазин и точка азиатских товаров.
— С 1 октября уже полностью передаем магазин арендаторам, — констатирует Рутковская. — А третий этаж останется за нами. Там будут работать церковная лавка, швейная мастерская и наше складское помещение.
Всех продавцов универмага новые арендаторы берут на работу. Но если кто-то не захочет, может уволиться.
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Самый крупный государственный магазин - центральный универмаг Молодечно - закрывается из-за убыточности торговли с 1 октября.
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