Беларусь переходит в категорию стран с доходами выше среднего уровня — Дапкюнас

Беларусь переходит в категорию стран с доходами выше среднего уровня. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас сегодня на официальном открытии национальных стратегических консультаций ПРООН, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы вступаем в новый этап взаимодействия Беларуси с Программой развития ООН. Происходят серьезные изменения: Беларусь переходит в категорию стран с доходами выше среднего. С одной стороны, это положительный момент, это свидетельствует о нашем взрослении, зрелости, с другой — означает необходимость продумывания и создания нового контекста для взаимодействия Беларуси и ПРООН. Меньший интерес доноров в направлении ресурсов относительно благополучным странам, их ориентация на менее развитые страны, необходимость софинансирования проектов белорусской стороной, сокращение выделяемых средств — это моменты, на фоне которых мы приступаем к разработке страновой программы ПРООН на 2021-2025 годы», — сказал Андрей Дапкюнас.

Есть некоторые сложности процесса перехода из категории стран со средним достатком в категорию стран с показателями выше среднего. По его словам, о благополучии Беларуси свидетельствуют хорошая статистика, увеличение валового национального продукта на душу населения. Однако внешние показатели благополучия иногда бывают очень шаткими. Чтобы они упрочились, нужна поддержка международного сообщества, причем не только финансовая, но и организационная, экспертная. Сейчас международное сообщество думает, как и в каких формах эта поддержка должна предоставляться, какие инновационные подходы можно применить.

Что касается страновой программы ПРООН на 2021-2025 годы, в которую войдут ключевые направления совместной деятельности ПРООН и национальных партнеров, то у Министерства иностранных дел есть ряд пожеланий. Например, продолжение проектов по помощи социально незащищенным категориям населения, по охране окружающей среды, по борьбе с ВИЧ и СПИД, по техническому содействию в достижении ЦУР.

Приоритетным направлением деятельности останется тема последствий аварии на Чернобыльской АЭС. «Та работа, которая делается, для нас крайне важна. Нас не останавливает, что кто-то уже устал от этой темы: даже наши самые близкие страны-партнеры более прохладно начинают воспринимать этот вопрос. Но мы не следим за модой, это тема, о которой мы обязаны говорить, ведь 70% радиактивных осадков находятся на территории Беларуси. Эта боль останется со страной навсегда», — подчеркнул замминистра.

Помощь ПРООН потребуется Беларуси после присоединения ко Всемирной торговой организации. Вступление в ВТО потребует серьезного повышения потенциала страны, адаптации ее к работе в новых условиях, разработке логистики. Здесь экспертная профессиональная помощь ПРООН будет крайне важна.

«Мы рассчитываем, что новая страновая программа на 2021-2025 годы будет работать прежде всего на национальные приоритеты. Мы благодарны за их учет в прошлой программе, надеемся, что таким же образом будет сделана и шестая, чтобы проекты, которые уже реализуются и будут реализованы, эффективно дополняли усилия правительства, местных властей. Мы не только пользуемся чужим опытом, но можем и свой предложить. Всегда готовы поделиться», — заключил Андрей Дапкюнас.-0-