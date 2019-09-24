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«Насильно телефон не заберут». Родители и Минобр - о запрете смартфонов в школах после гомельской истории

25.09.2019 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С прошлой недели родители сообщают TUT.BY, что после гомельской истории, когда учитель выругалась матом на ученика, у детей в школах стали собирать мобильные. Одним, например, предлагают купить коробки, куда на занятиях ученики могут складывать телефоны, другим сказали перед уроками относить гаджеты классным. В Минобразования поясняют: насильно у учеников никто ничего не забирает. «Школьник может выключить в устройстве звук и спрятать его в рюкзак, — говорят в ведомстве. — Главное, чтобы он не отвлекался на телефон на занятии».


— С прошлой недели у нас в школе такие правила: перед каждым уроком дети кладут учителю на стол мобильные, а после занятия забирают, — рассказывает одна из мам, дочка которой учится в школе Первомайского района Минска. — Во вторник в вайбер-чате классный написал, что в каждом классе собирают деньги на коробки с ячейками под телефоны.

По словам мамы, эти коробки планируют поставить в каждом кабинете, и перед занятием на 45 минут дети должны будут складывать туда свои гаджеты.

— Коробочка стоит 46 рублей. Многие родители возмущены: почему, если это чье-то предложение, мы должны за него платить, — не скрывает эмоция собеседница. — Конечно, по два рубля с человека — это немного, и деньги специально сдавать не придется — их выделит родительский комитет. Возмущает другое: нас не спросили, а просто поставили перед фактом — нужно купить.

— А что будет, если не сдал телефон?

— В начале урока нужно предупредить об этом учителя — и все, — отвечает мама.

Дочка Марины Юля (по просьбе семьи имена изменены) ходит в школу Заводского района. В понедельник на классном часу классная попросила, чтобы со вторника перед началом уроков дети подходили к ней и до конца всех занятий отдавали свои телефоны. Кто не успеет с утра, может сделать это после первого урока.

— Позже классная написала о нововведении в вайбер-чате, — возвращается к происходящему Марина. — Муж тут же попросил: покажите приказ, на основании которого ребенок должен сдать телефон. На это педагог ничего не ответила. Тогда супруг спросил, кто будет отвечать за телефоны. Учитель написала — она. Знаю, это не ее идея, но не понимаю, зачем нагружать учителей такой ответственностью? Ведь есть дети, у которых очень дорогие телефоны. У моей дочки, например, мобильный стоит 400 долларов. У ее подружки не дешевле.

Еще один момент, который непонятен маме: где весь день учитель будет хранить телефоны? Их классная, например, преподает физкультуру, у нее нет своего кабинета. Специальных ячеек или сейфа под технику, продолжает собеседница, в их школе тоже нет.

— Вообще, я не понимаю, почему мой ребенок должен отдавать телефон, — не скрывает эмоций мама. — Юля учится на «восьмерки» и «девятки», у нее нормальный уровень самоконтроля, и она никогда не пользуется гаджетами на уроке. Но на переменах мы с ней всегда переписываемся. Для нас это важно.

Мама не скрывает, что сама предлагала ребенку взять второй дешевый телефон и сдавать его вместо мобильного, которым дочка пользуется. Девочка идею не поддержала.

— Если запретили телефоны, чтобы дети не записывали происходящее на уроке, то это абсурд. Кто мешает мне купить ребенку смарт-часы, где будет и камера, и диктофон? Запретами проблему не решить.

Как удалось узнать TUT.BY, телефоны собирают не во всех учебных заведениях — как в Минске, так и в регионах.

— Массово в нашей школе телефоны никто не сдает, — описывает ситуацию педагог из Витебска. — Лишь в некоторых классах, которые от гаджетов не оторвать, — но это было и в прошлом году. С другой стороны, мы только на этой неделе получили учебник по географии за 8 класс — а в электронном виде он уже был, поэтому я сам просил учеников закачать его и приносить на занятия гаджеты или электронные книги.

Минобразования: «Спорить с учеником, забирать у него мобильный насильно никто не станет»

В Министерстве образования TUT.BY рассказали, что запрет на мобильные на уроках не связан с гомельской историей. Приказ «О мерах, направленных на совершенствование деятельности по обеспечению безопасных условий пребывания обучающихся в учреждениях общего среднего образования», где прописаны правила пользования телефонами, был издан еще в марте 2019 года.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

— Но не во всех школах его выполняли, — говорит Людмила Высоцкая, пресс-секретарь Министерства образования. — Гомельская история это доказала и показала, что в правилах внутреннего распорядка давно должны были прописать, как ограничить использование мобильных телефонов на занятиях. Наше главное требование — чтобы дети не пользовались телефонами на занятиях и не отвлекались от учебного процесса. Как это сделать — например, собирать гаджеты перед уроками или на весь день, — каждое учебное заведение решает само.

Исключение в этой ситуации — «уроки, где мобильные устройства детям необходимы». Допустим, во время занятия учителям с учениками нужно посмотреть интерактивное приложение в учебнике. Если, предположим, вместо книжных у ребенка электронные учебники, которые он загрузил в планшет, то пользоваться планшетом такому ученику не запретят.

— Какими именно гаджетами детям нельзя пользоваться на уроке, если этого не требует учебный процесс?

— Телефонами, планшетами, ноутбуками.

— А что делать со смарт-часами, которые часто вместо телефонов носят ребята в начальной школе?

— Здесь в соответствии с правилами внутреннего распорядка решение принимает школа.

— Что будет, если ребенок не сдал телефон?

— Спорить с учеником, забирать у него мобильный насильно никто не станет. В каждой конкретной ситуации надо поступать разумно. Главное, чтобы школьник выключил в устройстве звук и не отвлекался на него на занятии. К тем, кто нарушит данное требование, будут применяться меры педагогического воздействия — беседа, обсуждение на педагогическом совете. Могут вызвать родителей в школу. В п. 1.3 статьи 32 Кодекса об образовании написано: «Обучающиеся должны выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для обучающихся».

— Кто несет ответственность за гаджеты, которые дети сдали учителям?

— Если гаджеты собраны на уроке, ответственность за них несет учитель. На переменах ребенок сам отвечает за свою технику.

— Учителя не были против такой ответственности? Ведь есть смартфоны, которые стоят, как месячная зарплата педагога.

— Нет, с такой проблемой педагоги к нам не обращались. Если родители боятся за сохранность дорогой техники, пусть не дают ее ребенку в школу. Как вариант, в школах могут предусмотреть камеры хранения, где дети могут оставлять телефоны под ключ. В крайнем случае, если ребенок не хочет сдавать дорогой телефон, пусть выключит в нем звук и спрячет в рюкзак. Главное — чтобы он не пользовался им на уроках. Не понимаю, почему эта ситуация вызвала такой резонанс у родителей. Ведь во многих странах в школах давно запрещено пользоваться мобильными.

—  Сейчас в школах собирают деньги на коробки под телефоны. Некоторые родители сбрасываться не хотят. Говорят: раз это идея Минобразования, пусть ведомство и платит. За чей счет должны приобретаться эти коробки?

— Покупать коробки под телефоны — не идея Министерства образования. Это предлагают родителям сами школы. За чей счет покупать коробки, решают попечительские советы и администрация учебных заведений.

— Но в попечительских советах — родительские деньги.

— Которые они собирают на нужды школы. Я не вижу здесь проблемы. В конце концов, эти коробки могут изготовить или сшить и сами учащиеся на уроках труда. Главное — проявить фантазию.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Родители сообщают TUT.BY, что в школах у детей стали забирать мобильные. Одним, например, предлагают купить коробки, куда на занятиях ученики могут складывать...
 
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