Опасное проявление коррупции

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Коррупция — сложный социальный феномен, исторические корни которого уходят в глубокую древность и связаны, прежде всего, с обычаем делать подарки жрецам или вождям, чтобы добиться их расположения и поддержки в решении возникающих проблем в своих корыстных интересах.

Уже во времена античности коррупция, как социально-негативное явление в обществе, получила законодательное закрепление, однако ее содержание толковалось по-разному.

Коррупция подрывает доверие народа к власти, порождает оправдательную философию «мздоимства».

Принимаемые нашим государством меры позволили в настоящее время уси-лить антикоррупционную направленность законодательства, определить основные векторы и формы предупреждения коррупции. В этих целях нашим государством не только ратифицирована Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, но и принят ряд внутригосударственных нормативных правовых актов, направленных на борьбу с коррупцией, таких как Закон Республики Беларусь «О борьбе с организованной преступностью», Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», Указ Президента Республики Беларусь «Об утверждении Положения о деятельности координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией» и др.

В целом, исполнение вышеуказанных нормативных правовых актов приносит результаты в сфере борьбы с коррупцией, однако и до настоящего момента имеют место преступления и правонарушения коррупционной направленности.

В свою очередь, одним из опасных проявлений коррупции является взяточничество, употребляемое обычно как собирательное понятие, и включающее в себя такие преступления, как: получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве.

Ярким примером являются обстоятельства исследованного в ходе судебного следствия уголовного дела по обвинению гражданина А. в совершении преступления, предусмотренного ч.ч.1 и 2 ст.430 УК Республики Беларусь (получение взятки).

Гражданин А., находясь в должности начальника межрайонного отделения филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго», принимал в качестве вознаграждения от работников организаций и физических лиц товарно-материальные ценности в виде продуктов питания, зерновых культур и денежных средств за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию как руководителя организации.

Приговором суда Несвижского района от 14 марта 2019 года гражданин А. осужден по ч.1 и 2 ст. 430 УК Республики Беларусь (получение взятки) к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с лишением права занимать руководящие должности на 5 лет.

Апелляционным определением Минского областного суда от 4 июня 2019 года приговор изменен только по доводам протеста прокуратуры района и вступил в законную силу. Квалификация действий обвиняемого и мера наказания не претерпели изменений.

Дарья РАКУТЬКО,

помощник прокурора

Несвижского района, юрист 1 класса.