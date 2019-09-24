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Ответственность в соответствии с законодательством

25.09.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 305-З «О борьбе с коррупцией» (далее — Закон) устанавливает порядок участия государственных органов и иных организаций в борьбе с коррупцией, устранении последствий коррупционных правонарушений. Напоминаем соответствующие положения Закона, которые необходимо учитывать руководителям организаций.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона, государственные органы и иные организации обязаны передавать государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, информацию, связанную с фактами, свидетельствующими о коррупции.

Статья 43 Закона устанавливает обязанности руководителей организаций в сфере борьбы с коррупцией.

Так, согласно ч. 1 ст. 43 Закона, руководители государственных органов и иных организаций в пределах своей компетенции обязаны: принимать установленные настоящим Законом и иными актами законодательства меры, направленные на борьбу с коррупцией; привлекать лиц, совершивших правонарушения, создающие условия для коррупции, или коррупционные правонарушения, а также нарушивших письменное обязательство по соблюдению ограничений, предусмотренных настоящим Законом, к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности (увольнения) в порядке, установленном законодательными актами; информировать государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, о фактах совершения подчиненными работниками правонарушений, создающих условия для коррупции, или коррупционных правонарушений в течение десяти дней с момента, когда им стало известно о совершении таких правонарушений.

Обращаем внимание руководителей государственных органов и иных организаций, что согласно ч. 2 ст. 43 Закона, в случае невыполнения или неполного выполнения ими требований, предусмотренных частью первой статьи 43 Закона, а также в случае непредоставления информации, запрошенной государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, и необходимой для выполнения их функций, такие руководители несут ответственность в соответствии с законодательными актами.

Алихан ПЕКАРЧИК,

заместитель прокурора Несвижского района,

младший советник юстиции.

 


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Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 305-З «О борьбе с коррупцией» (далее — Закон) устанавливает порядок участия
 
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