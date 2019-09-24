Минчанин подделал документы для военкомата, чтобы не расстраивать маму

Источник материала: Tut.by

Парень прислал маме справку о том, что учится в российском вузе, и попросил передать в военкомат. Выяснилось, что документ он купил, чтобы не расстраивать маму. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Весной по месту регистрации 26-летнего парня пришла повестка в военкомат. Он уже несколько лет жил в России, поэтому заказное письмо получила его мать. Молодой человек выслал справку, что учится в престижном российском вузе, и попросил передать в военкомат.

Сотрудники районного комиссариата заподозрили подделку и выяснили, что минчанин не учится в российском вузе. Тогда им заинтересовалась милиция.

Парень пояснил оперативникам, что не хотел расстраивать мать, поэтому передал поддельную справку об учебе, которую заказал в интернете.

Сейчас он под подпиской о надлежащем поведении. Материалы проверки передали в Центральный (Минска) РОСК, где действиям парня дадут правовую оценку.

За изготовление, использование поддельных документов предусмотрено наказание по ч. 1 ст. 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция этой части статьи предусматривает наказание — общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет.