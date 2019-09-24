Ничего святого. В Добрушском районе задержали рецидивиста, который обворовывал церкви

Источник материала: Tut.by

В Добрушском районе задержали мужчину, который воровал из церквей иконы и золотые изделия, а затем продавал их. О том, как действовал вор-рецидивист и как его поймали, рассказали в УВД.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

В конце июля в милицию сообщили, что неизвестный проник в церковь в деревне Гадичево и похитил старинную икону Божьей Матери «Всех скорбящих радость». А в начале сентября из храма в деревне Ленино Добрушского района украли икону «Умягчение злых сердец» и золотые украшения. Примерно в это же время из церкви в деревне Дубровка пропали золотые ювелирные украшения.

В ночь на 25 сентября мужчина опять решил наведаться в Дубровку. Снова взломал замок в церкви, вынес две ценные иконы, спрятал их на кладбище и ожидал такси, но уехать так и не успел: приехали оперативники.

Задержанный — уроженец Могилевщины, но в последнее время проживал в Москве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.