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Ничего святого. В Добрушском районе задержали рецидивиста, который обворовывал церкви

25.09.2019 17:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Добрушском районе задержали мужчину, который воровал из церквей иконы и золотые изделия, а затем продавал их. О том, как действовал вор-рецидивист и как его поймали, рассказали в УВД.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

В конце июля в милицию сообщили, что неизвестный проник в церковь в деревне Гадичево и похитил старинную икону Божьей Матери «Всех скорбящих радость». А в начале сентября из храма в деревне Ленино Добрушского района украли икону «Умягчение злых сердец» и золотые украшения. Примерно в это же время из церкви в деревне Дубровка пропали золотые ювелирные украшения.

В ночь на 25 сентября мужчина опять решил наведаться в Дубровку. Снова взломал замок в церкви, вынес две ценные иконы, спрятал их на кладбище и ожидал такси, но уехать так и не успел: приехали оперативники.

Задержанный — уроженец Могилевщины, но в последнее время проживал в Москве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

 
 
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В ночь на 25 сентября мужчина опять решил наведаться в Дубровку. Снова взломал замок в церкви, вынес две ценные иконы, спрятал их на кладбище и ожидал такси, но уехать...
 
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