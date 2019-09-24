Единый день здоровья: «Всемирный день борьбы против бешенства»

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Бешенством могут болеть все домашние и дикие животные, а также птицы. Возбудитель заболевания выделяется слюной и при укусе проникает в рану. Опасен не только укус, но и слюна бешенного животного, если она попадает на внешне не поврежденные кожу и слизистую оболочку.

Для предупреждения распространения заболевания бешенством среди животных и людей необходимо соблюдать следующие правила:

не допускать общения домашних животных с бродячими; домашних животных – кошек, собак – прививать против бешенства; не следует убивать домашнее животное, покусавшее или оцарапавшее человека, за ним должно быть установлено 10-дневное наблюдение; избегать контактов с дикими животными, забредшими в населенные пункты, на подворья, о чем срочно сообщить в ветеринарную службу; при обнаружении трупов животных, не трогать их, не снимать шкурку, а в обязательном порядке сообщить в ветеринарную службу; в случае укуса животного нужно сразу и как можно глубже промыть рану крепким мыльным раствором (это убивает до 80% вируса). А затем обратиться за помощью в медицинское учреждение для решения вопроса о целесообразности назначения курса прививок против бешенства.

ПОМНИТЕ! КАЖДЫЙ ПРОПУЩЕННЫЙ ДЕНЬ – УГРОЗА ДЛЯ ЖИЗНИ!

ЧЕМ РАНЬШЕ НАЧАТЫ ПРИВИВКИ, ТЕМ НАДЕЖНЕЕ ОНИ ПРЕДОХРАНЯЮТ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ БЕШЕНСТВОМ.

Т.Г. ВЫШЕДКО, валеолог УЗ « Борисовская больница № 2»