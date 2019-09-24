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Единый день здоровья: «Всемирный день борьбы против бешенства»

25.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Бешенством могут болеть все домашние и дикие животные, а также птицы. Возбудитель заболевания выделяется слюной и при укусе проникает в рану. Опасен не только укус, но и слюна бешенного животного, если она попадает на внешне не поврежденные кожу и слизистую оболочку.

Для предупреждения распространения заболевания бешенством среди животных и людей необходимо соблюдать следующие правила:

  1. не допускать общения домашних животных с бродячими;
  2. домашних животных – кошек, собак – прививать против бешенства;
  3. не следует убивать домашнее животное, покусавшее или оцарапавшее человека, за ним должно быть установлено 10-дневное наблюдение;
  4. избегать контактов с дикими животными, забредшими в населенные пункты, на подворья, о чем срочно сообщить в ветеринарную службу;
  5. при обнаружении трупов животных, не трогать их, не снимать шкурку, а в обязательном порядке сообщить в ветеринарную службу;
  6. в случае укуса животного нужно сразу и как можно глубже промыть рану крепким мыльным раствором (это убивает до 80% вируса). А затем обратиться за помощью в медицинское учреждение для решения вопроса о целесообразности назначения курса прививок против бешенства.

ПОМНИТЕ! КАЖДЫЙ ПРОПУЩЕННЫЙ ДЕНЬ – УГРОЗА ДЛЯ ЖИЗНИ!

ЧЕМ РАНЬШЕ НАЧАТЫ ПРИВИВКИ, ТЕМ НАДЕЖНЕЕ ОНИ ПРЕДОХРАНЯЮТ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ БЕШЕНСТВОМ.

Т.Г. ВЫШЕДКО, валеолог УЗ « Борисовская больница № 2»                                 

 
 
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БЕШЕНСТВО – острое инфекционное заболевание нервной системы, которое вызывается специфическим вирусом. Заразиться бешенством можно только через укус или...
 
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