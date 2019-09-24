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Первый международный исторический хакатон пройдет в Минске в октябре

25.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

"Первый международный исторический хакатон будет посвящен современным технологиям и IT-решениям в историческом образовании, популяризации мест памяти и музеев о Второй мировой войне, - рассказали организаторы. - В #Hack4history примут участие команды из четырех стран: Беларуси, Украины, России и Германии".

Стать участниками хакатона приглашаются команды (от 2 до 4 человек) историков, преподавателей, музейных работников, представителей профильных НКО. В команды могут входить представители IT-сектора: программисты, дизайнеры, проектные менеджеры. Главное условие - команда должна предложить идею по популяризации культуры памяти о Второй мировой войне с помощью современных технологий (прототипы сайтов, мобильных приложений, мультимедийных проектов, игр и др.).

В течение двух дней участников #Hack4history будут консультировать эксперты в области дизайна, PR-менеджмента и программирования. Совместно со специалистами командам предстоит разработать прототипы образовательных IT-проектов на тему войны и представить их жюри.

Три лучших проекта получат финансирование на доработку концепций до полноценных продуктов - по 3 тыс. евро на экспертную поддержку. С октября по март победители будут работать с экспертами, а готовые проекты представят на форуме в Минске в марте 2020 года.

Для участия в хакатоне командам необходимо заполнить заявку до 1 октября. Подробности и регистрация - www.project1636223.tilda.ws.

Организаторами выступают Международный образовательный центр в Дортмунде (IBB Dortmund), Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау (IBB Минск) совместно с партнерами и при финансовой поддержке МИД Германии.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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В Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау 18-20 октября пройдет первый международный исторический хакатон #Hack4history, сообщили БЕЛТА...
 
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