Николай Лукашенко отвез урожай с полей президента в подшефные организации

Источник материала: Tut.by

Сегодня младший сын президента Николай Лукашенко, как и в предыдущие годы отвез собранный с угодий главы государства урожай в подшефные организации пожилым людям и детям. Сюжет об этом показан на телеканале Беларусь 1.



Кадр: Беларусь 1

В сюжете показали привезенные в дом-интернат для ветеранов и людей с ограниченными возможностями на столичной улице Ваупшасова мешки картошки (всего 4 т), корзины с дынями и яблоками, банки с соленьями и вареньем, приготовленные поварами президента, и мед из Александрии.

Николая Лукашенко сопровождали пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, личный врач президента Светлана Коношенко, его первая учительница Мария Богомолова и другие.

В интернате гостей пригласили за стол, где угощали привезенными продуктами. Во время застолья не обошлось без песен. Кроме того, жителям интерната подарили теплые пледы от президента.



Кадр: Беларусь 1

Для местной мини-фермы привезли 10 кур голландских пород, ранее сюда из хозяйства президента передавали птиц, кроликов и коз.

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Ранее на этой неделе пресс-служба Александра Лукашенко рассказала , какой урожай убирают на экспериментальных полях президента Беларуси. Там отметили, что президент страны «лично проводит эксперименты, чтобы быть в курсе последних тенденций аграрной отрасли, опробовать технологии и новые виды культур. Самые успешные из наработок внедряют в жизнь уже массово».