Может ли маникюр с гель-лаком привести к раку кожи?

Источник материала: Полымя

Ведущие дерматологи из США рассказали о рисках влияния ультрафиолетового излучения при закреплении гель-лака на ногтях и о том, как защитить себя.





Уже давно большую популярность у представительниц прекрасного пола снискал быстро высыхающий гель-лак для ногтей, который устойчив к различным воздействиям и держится на ногтях даже до месяца. Но, по мнению специалистов, такая процедура, может навредить здоровью. Например, фанаткам долговременного покрытия грозят инфекции, быстрое старение кожи и даже рак.

Гель-лак сушится с помощью специальных светодиодных ламп, которые выделяют ультрафиолетовые лучи. Такие лучи, исходящие от солнца, могут стать причиной ожогов. Излучение приводит к ускоренному старению, повреждению кожи и опухолям.

Ученые до сих пор точно не знают, насколько эта технология покрытия ногтей вредна. Вероятность тех или иных осложнений, в том числе, зависит от генетики, пигментации и истории онкологических заболеваний в семье. Также влияние оказывают и лекарства, которые принимает человек, в том числе отдельные антибиотики.

По мнению дерматологов, необходимо предпринимать некоторые меры для защиты своего организма, например, использовать специальные перчатки и солнцезащитные крема.

Кстати, удалить такое покрытие непросто. Часто для этого применяют ацетон, но даже одна такая процедура ослабляет ногти и делает их более ломкими.

Источник: sb.by