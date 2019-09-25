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Может ли маникюр с гель-лаком привести к раку кожи?

25.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Ведущие дерматологи из США рассказали о рисках влияния ультрафиолетового излучения при закреплении гель-лака на ногтях и о том, как защитить себя.

Может ли маникюр с гель-лаком привести к раку кожи?

Уже давно большую популярность у представительниц прекрасного пола снискал быстро высыхающий гель-лак для ногтей, который устойчив к различным воздействиям и держится на ногтях даже до месяца. Но, по мнению специалистов, такая процедура, может навредить здоровью. Например, фанаткам долговременного покрытия грозят инфекции, быстрое старение кожи и даже рак.

Гель-лак сушится с помощью специальных светодиодных ламп, которые выделяют ультрафиолетовые лучи. Такие лучи, исходящие от солнца, могут стать причиной ожогов. Излучение приводит к ускоренному старению, повреждению кожи и опухолям.

Ученые до сих пор точно не знают, насколько эта технология покрытия ногтей вредна. Вероятность тех или иных осложнений, в том числе, зависит от генетики, пигментации и истории онкологических заболеваний в семье. Также влияние оказывают и лекарства, которые принимает человек, в том числе отдельные антибиотики.

По мнению дерматологов, необходимо предпринимать некоторые меры для защиты своего организма, например, использовать специальные перчатки и солнцезащитные крема.

Кстати, удалить такое покрытие непросто. Часто для этого применяют ацетон, но даже одна такая процедура ослабляет ногти и делает их более ломкими.

Источник: sb.by

 
 
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Ведущие дерматологи из США рассказали о рисках влияния ультрафиолетового излучения при закреплении гель-лака на ногтях и о том, как защитить
 
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