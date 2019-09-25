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В Бресте пустят автобус по маршруту «Санта Бремор - Цветотрон»
26.09.2019 08:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 1 октября в Бресте откроется новый автобусный маршрут № 55, который свяжет остановки «Цветотрон» и «Санта Бремор», сообщает горисполком.
От Цветотрона до Санты автобус поедет по улицам Суворова, Сябровской, Краснознаменной, Сальникова, Махновича, бульвару Шевченко, проспекту Машерова, Зубачева, путепроводу «Западный обход», Лейтенанта Рябцева, Белорусской, Дубровской, Катин Бор.
Стоимость проезда — 65 копеек.
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Стоимость проезда - 65 копеек.
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