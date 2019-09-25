В Витебске закрывается универсам «Рублевский»

Источник материала: Tut.by

С 30 сентября в Витебске закроется универсам «Рублевский». На его месте появится магазин «Санта», сообщает портал Vitebsk.biz.

В августе 2018-го сеть универсамов «Рублевский» сменила собственника .

Их покупателем стала компания «Санта Бремор» Александра Мошенского, основными активами которого являются производство молочной и рыбной продукции — «Савушкин продукт» и «Санта Бремор».

В связи с этим на месте «Рублевского», расположенного в Витебске на Московском проспекте, 86, появится магазин розничной сети «Санта».

Витебский «Рублевский» на смену бренда еще не закрылся, но продавцы универсама уже вовсю обсуждают эту тему с покупателями. Они не знают, откроется ли «Санта» с сотрудниками «Рублевского», или же им придется искать новую работу.

В отделе маркетинга сети универсамов «Рублевский» сообщили, что витебский магазин закроется на ремонт 30 сентября. Но как долго он продлится и когда откроется торговый объект с новым названием — неизвестно.

Магазины «Санта» уже есть в райцентрах Витебской области — в Глубоком и Лиозно.