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В Витебске закрывается универсам «Рублевский»
26.09.2019 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 30 сентября в Витебске закроется универсам «Рублевский». На его месте появится магазин «Санта»,
В августе 2018-го сеть универсамов «Рублевский»
В связи с этим на месте «Рублевского», расположенного в Витебске на Московском проспекте, 86, появится магазин розничной сети «Санта».
Витебский «Рублевский» на смену бренда еще не закрылся, но продавцы универсама уже вовсю обсуждают эту тему с покупателями. Они не знают, откроется ли «Санта» с сотрудниками «Рублевского», или же им придется искать новую работу.
В отделе маркетинга сети универсамов «Рублевский» сообщили, что витебский магазин закроется на ремонт 30 сентября. Но как долго он продлится и когда откроется торговый объект с новым названием — неизвестно.
Магазины «Санта» уже есть в райцентрах Витебской области — в Глубоком и Лиозно.
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На месте «Рублевского» появится магазин розничной сети «Санта».
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