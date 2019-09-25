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Смартфоны в школах, лорд в болотах, пенсии силовиков и «флирт» в больнице - все за вчера

26.09.2019 08:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вам, как и нам, сегодня очень хотелось проснуться знаменитым, но не раньше обеда? Увы, холодный сентябрь не оставляет времени для поваляться и сгонять на моречко: будильник, подъем, дети в школу, мы на работу. Сейчас, кстати, все родители школьников страны обсуждают запрет мобильных и сбор денег на специальные ящики для смартфонов в классе. В Минобре уверяют: нет-нет, это не связано с гомельской историей, когда учитель выругалась матом на ученика — и видео конфликта вызвало резонанс, который дошел до президента! И поясняют: насильно у учеников никто ничего не забирает. Так что же будет, если мобильный не отдать, и зачем учителю головная боль с ответственным хранением, например, 30-ти айфонов — читайте здесь. А потом мы быстро пробежим по другим важным новостям и хорошим текстам среды.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Помните, мы рассказывали, что представители белорусской интеллигенции попросили перезахоронить останки Кастуся Калиновского в Беларуси? Не всем понятна эта идея, так давайте же объясним, почему он национальный герой нашей страны. Мы тут, кстати, читателей портала спросили, что делать с останками — так большинство вообще просит оставить их в покое: мол, мертвые герои должны объединять, а не служить предметом споров.


  • Скорость движения в белорусских городах могут ограничить до 50 км/ч. Для чего? Чтобы спасти пешеходов. Так сейчас ездит Европа, Прибалтика, Польша… Что скажете об идее?
  • Вы знаете, сколько Geely за смену сходит с конвейера в Борисове? А куда они потом уходят? Давайте расскажем. Кстати, если вы собирались за этой машиной в Россию — якобы там дешевле, — не ведитесь и не едьте, советуют на заводе, мол, «обман и фальсификация». А вот с выходом на рынок Евросоюза у «БелДжи» пока проблема (но они, похоже, уже придумали, как ее решить).
  • 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг (помните ее?) получила «альтернативную Нобелевскую премию». Девочку-подростка сейчас называют одним из самых эффективных лидеров гражданского общества нашего времени.
  • Белый дом опубликовал запись июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского — это из-за него в конгрессе США запустили процедуру импичмента президента. Демократы считают, что Трамп мог использовать свое служебное положение, когда в разговоре с Зеленским якобы давил на него и требовал начать расследование в отношении кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына. Кроме того, были разговоры, что якобы Трамп увязал это расследование с выделением Украине помощи в 250 миллионов долларов. А как оно было на самом деле? И что говорит Зеленский? Да и есть ли там какие-то нарушения?
  • Кстати, Зеленский и Трамп вчера впервые встретились. О чем говорили? Зеленский начал с шутки.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Начнем с очень смешной истории. Хотя, говорит ее главный герой, история смешна только для человека со стороны, а когда оказываешься на его — как-то не до смеха. Давайте расскажем вам, как врач был вынужден доказывать Минздраву, администрации больницы и жене, что ни с кем не флиртовал на работе — а именно такую жалобу на него написал отец пациента.
  • Скажите честно, завидуете пенсиям силовиков? И выходят они намного раньше (в этом году в 46,5 года), и получают зачастую больше обычных пенсионеров, а еще в основном продолжают работать и вдобавок к пенсии имеют еще и зарплату (правда, ее в последнее время кое-где с трудом платят). Давайте все вам подробно расскажем: кто и сколько им платит, а также сколько у нас таких «состоятельных» пенсионеров.
  • А вот у нас пенсионеры гражданские, наверное, огромных пенсий не получающие — но очень счастливые. Валерий и Валентина в этом году отметили 48-летие совместной жизни. Четыре года, как супруги на пенсии, но вместо типичных грядок на даче у пары появилось новое увлечение — танцы. Они уже девять раз принимали участие в Рождественском бале в Оперном театре, не пропускают балы в Мирском замке, в усадьбе Огинского в Залесье. Пенсионеры шутят: времени свободного хоть отбавляй, а танцы — отличное занятие для души и тела.


  • Сын президента Николай отвез урожай с полей президента в подшефные организации. Давайте расскажем, что, куда и с кем повез в этом году.
  • А мы тем временем прогулялись по белорусскому Полесью с английским лордом и узнали, чем англичанина может зацепить Беларусь, почему он готов тратить часы ожидания, чтобы увидеть волка и лося, и отчего зону отчуждения считает не только проблемой, но и уникальной возможностью для ученых и туристов. «То, что случилось, ужасно. Но люди должны видеть и знать, к чему приводят атомные катастрофы. Помню, как зашел в разваленный дом, на столе лежала газета и кукла, я заплакал…».
  • Кстати, о мирном атоме. Давайте расскажем, чему венгров научили 36 лет жизни возле АЭС. Открытость, говорят здесь, — основа нормального восприятия атомной энергетики общественностью: «Что-то скрывать бесполезно. Мы должны информировать население первыми — в течение часа после инцидента на АЭС все получат СМС-сообщение. В течение часа на сайте будет информация о неполадке». В Венгрии сейчас строят пятый и шестой блоки АЭС — и это очень похожая на нашу история. Съездили посмотрели, что и как происходит у них.


О СПОРТЕ


Все новости среды, 25 сентября

Кстати. В Сети тысячи людей пытаются решить задачу для учеников начальной школы — и мы, конечно, «повтыкали» и, признаемся честно, поняли не сразу. Ответ так прост, что неочевиден — но может вам удастся разгадать? Хорошего дня, друзья, мы с вами!

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Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Витебск
 
 
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Доброе утро! Вам, как и нам, сегодня очень хотелось проснуться знаменитым, но не раньше обеда? Увы, холодный сентябрь не оставляет времени для поваляться и сгонять...
 
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