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Сегодня газета «Полесская правда» празднует 80-летний день рождения!

26.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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26 сентября 1939 года вышел первый номер «Полесской правды».
Сегодня ее очередной день рождения!

Сегодня газета «Полесская правда» празднует 80-летний день рождения!

Виолетта ПОДЛУЖНАЯ,
главный редактор газеты «Полесская правда»:

Солидная цифра «80» – знак нашей с читателями многолетней дружбы, действительно проверенной временем, мера вашего доверия изданию, подписка на которое стала традицией нескольких поколений. Но это далеко не тот возраст, на который себя чувствует газета-именинница.

Сменяли друг друга эпохи в жизни нашего района, не раз изменялись названия пинской газеты с самой продолжительной историей, однако она остается все такой же – полной творческих сил, современной, а значит, актуальной и нужной жителям Пинщины.

Век информационных технологий идет семимильными шагами. Все больше нас поглощает мировая сеть. С одной стороны, это хорошо. Но масса информации и ощущение безграничных возможностей способны утомлять людей. Газета же помогает сосредоточиться на определенной публикации, заставляет выбирать важное, здесь вас не отвлекают всплывающие окна на компьютере, сообщения из социальных сетей и прочие «ватермарки». Можно снова и снова вернуться к материалу, согласиться с автором, мысленно поспорить с ним, получить импульс для дальнейшего изучения темы.

Творческий коллектив «Полесской правды» старается идти в ногу со временем. В наших планах некоторое изменение дизайна газеты, переход субботних номеров на полноцветное исполнение – такой вот подарок читателям к юбилею издания. А газета – это хорошая возможность знать все районные новости, быть в курсе последних событий, которыми мы спешим делиться с вами.

«Полесскую правду» вы, как и прежде, можете выписать, купить в киосках «Белсоюзпечати», а также в отделениях почты. Оставайтесь с нами!

«Полесская правда». Вехи судьбы


Сегодня газета «Полесская правда» празднует 80-летний день рождения!
Сегодня газета «Полесская правда» празднует 80-летний день рождения!

Первый номер газеты «Полесская правда».

 
 
Ссылка на источник 85
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> 26 сентября 1939 года вышел первый номер «Полесской правды». Сегодня ее очередной день рождения! Виолетта ПОДЛУЖНАЯ, главный редактор газеты «Полесская...
 
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