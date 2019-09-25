Сегодня газета «Полесская правда» празднует 80-летний день рождения!

Источник материала: Полесская правда

26 сентября 1939 года вышел первый номер «Полесской правды».

Сегодня ее очередной день рождения!

Виолетта ПОДЛУЖНАЯ,

главный редактор газеты «Полесская правда»:

Солидная цифра «80» – знак нашей с читателями многолетней дружбы, действительно проверенной временем, мера вашего доверия изданию, подписка на которое стала традицией нескольких поколений. Но это далеко не тот возраст, на который себя чувствует газета-именинница.

Сменяли друг друга эпохи в жизни нашего района, не раз изменялись названия пинской газеты с самой продолжительной историей, однако она остается все такой же – полной творческих сил, современной, а значит, актуальной и нужной жителям Пинщины.

Век информационных технологий идет семимильными шагами. Все больше нас поглощает мировая сеть. С одной стороны, это хорошо. Но масса информации и ощущение безграничных возможностей способны утомлять людей. Газета же помогает сосредоточиться на определенной публикации, заставляет выбирать важное, здесь вас не отвлекают всплывающие окна на компьютере, сообщения из социальных сетей и прочие «ватермарки». Можно снова и снова вернуться к материалу, согласиться с автором, мысленно поспорить с ним, получить импульс для дальнейшего изучения темы.

Творческий коллектив «Полесской правды» старается идти в ногу со временем. В наших планах некоторое изменение дизайна газеты, переход субботних номеров на полноцветное исполнение – такой вот подарок читателям к юбилею издания. А газета – это хорошая возможность знать все районные новости, быть в курсе последних событий, которыми мы спешим делиться с вами.

«Полесскую правду» вы, как и прежде, можете выписать, купить в киосках «Белсоюзпечати», а также в отделениях почты. Оставайтесь с нами!