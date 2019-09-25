«БЕЛДЖИ» планирует открыть сервисный центр в Пинске

Источник материала: Полесская правда



Белорусский производитель легковых автомобилей СЗАО «БЕЛДЖИ» практически вышел на производственную мощность. В 2020 году предприятие планируется выпустить 30-35 тыс. машин и расширить географию экспорта. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский.

Ожидается, что 10 тыс. авто приобретут в Беларуси, 20-25 тыс. авто — за рубежом. Если в текущем году продукция поставлялась в основном в Россию, то в 2020 году предприятие рассчитывает также выйти на рынки Казахстана, Армении, Украины, Литвы. «Такие переговоры ведутся, — отметил Геннадий Свидерский. — Убежден, что география поставок расширится».

План на 2020 год в корпорации Geely предполагается утвердить в ноябре.

По словам Геннадия Свидерского, выход на проектную мощность позволил предприятию по итогам девяти месяцев текущего года выйти на чистую прибыль, которая составила более Br20 млн, рассчитаться по всем обязательствам с банками. Уровень рентабельности продаж в среднем достигает 4,9-5,2%.

«Для старта это хорошие показатели, — считает Геннадий Свидерский. — Решили себе ко Дню машиностроителя преподнести подарок — в этом месяце выпустим свыше 2 тыс. машин, работая в односменном режиме. Завод запроектирован на выпуск 120 авто в смену, на сегодняшний день выпускаем 100-110, что практически соответствует производственной мощности».

Всего с начала текущего года выпущено более 12 тыс. автомобилей, из них 11 тыс. продано. Белорусским дилерам поставлено 40% продукции, на экспорт в Россию — 60%. Наибольшим спросом пользовалась модель Atlas (на нее пришлась половина продаж). Доля Emgrand X7 — 30%, Emgrand 7 — 20%. Около 70% покупателей — физические лица, половина из них воспользовалась партнерскими банковскими программами.

По итогам 2019 года в Беларуси планируется реализовать более 7 тыс. машин. Продажа и обслуживание автомобилей осуществляется через разветвленную дилерскую сеть. Недавно сервисный центр открыли в Кобрине, на очереди — Барановичи и Пинск. В России создано свыше 50 дилерских центров.

Геннадий Свидерский ответил на критику о дороговизне машин в Беларуси по сравнению со Смоленском.

«Официально хочу заявить, что не все сайты достоверны. Сообщения, что в Смоленске можно купить авто на 40% дешевле — обман и фальсификация. Ценовая политика координируется Geely, и прейскурант официального сайта компании в России и Беларуси практически не отличается», — отметил он.

Те, кто выставляет более низкую цену, не являются официальными дилерами. Компании не раз перерегистрировались для того, чтобы продолжать обман. Вместе с тем, действительно, цена отгрузки продукции получается на 20% дешевле при поставках в Россию за счет нулевого НДС (его гражданин оплачивает при покупке). «При экспорте эта накладная не является накладной для покупателя», — отметил Геннадий Свидерский.

Торжественное открытие завода БЕЛДЖИ состоялось 17 ноября 2017 года. Предприятие разместилось между Борисовом и Жодино, занимает площадь 118 га. Здесь трудоустроено более 1,3 тыс. человек. Автомобили белорусской сборки марки Geely сертифицированы согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, испытаны по методике Euro NCAP (тесты предполагают такие испытания, как фронтальный, боковой удар и др.). В состав акционеров СЗАО БЕЛДЖИ входят ОАО «БелАЗ», Zhejiang Jirun Automobile (Китай), СЗАО «Союзавтотехнологии», CITIC International Investment Limited (Китай).