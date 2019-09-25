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Крупное мошенничество со щенками: белорусам продавали больных собак или метисов. Истории потерпевших

26.09.2019 08:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении предпринимателя из Сморгонского района Василия Тумаша. Мужчина обвиняется в мошенничестве: вместо чистокровных немецких овчарок он продавал людям метисов, то есть, щенков-полукровок. Потерпевших — более 250 человек по всей стране. Правда, многие покупатели отказывались платить за щенков, аргументируя это тем, что собака не соответствовала стандартам породы, либо была больна, либо умирала — и становились ответчиками в суде.


Василий Тумаш. Фото: egida.by

Александ Гуринович из Новогрудка купил щенка у Василия Тумаша в марте 2015 года.

 — Заводчик представился предпринимателем, который долгое время занимается разведением немецких овчарок. У него, мол, свой питомник и его знают во всей стране. Также он говорил, что у него хорошие связи с питомником погранвойск в Сморгони. В общем, располагал к себе. Цена за собаку породы немецкая овчарка — 250 долларов. На выбор помощники предпринимателя привезли несколько щенков. Выбрал кобеля. Составили договор, по которому я должен был оплатить до 1 августа всю сумму, а первоначальный взнос был 50 долларов. Оформили расписку. Текст я не успел посмотреть: помощник спешил и пообещал, что ее копию со всеми документами передаст мне через какое-то время, — рассказывает Александр.

Однако ни родословной, ни копии расписки мужчина так и не получил. Через месяц щенок заболел. Александр стал звонить заводчику, но по словам мужчины, предприниматель ему объяснял, что собаки могут болеть в любом возрасте и он не имеет к заболеванию конкретной овчарки никакого отношения.


Так выглядят собаки, которые были куплены у предпринимателя. Фото: vk.com/club94342571

Фото: vk.com/club94342571

 — Щенка еле выходили, — говорит Александр. Потом он снова позвонил заводчику, чтобы уточнить, куда перевести оставшуюся сумму. —  Однако предприниматель сослался на занятость и сказал, что у нас есть реквизиты для перевода денег. Больше ни он нам, ни мы ему не звонили. А в ноябре прошлого года я получил иск из суда с копией моей расписки, где было написано, что за один день просрочки идет пеня — 1%, а за собаку я должен уже 3 миллиона 540 тысяч (еще на старые деньги) и столько же — пени. В суде мне тогда рассказали, что похожих исков только по нашему району за последние три года было несколько десятков — и все он выиграл, — говорит мужчина.

Александр добровольно оплатил всю сумму вместе с пеней, но написал заявление в Госконтроль с просьбой разобраться в деятельности предпринимателя. Однако, говорит, в итоге ничего не добился.

Потерпевшие от действий сморгонского заводчика несколько лет назад создали группу Вконтакте, где рассказывают о своих собаках и судах.

Истории людей очень похожи.

 — Я знаю, что многие с ним судились, была в 2016 году даже передача на телевидении, но ничего доказать никто в то время не смог, — говорит Александр.

Тогда заводчик рассказывал телеканалу СТВ:

 — Все, которые на меня сейчас подняли «кипиш», собираются в группки в социальных сетях — они все являются моими должниками. Они все методом сговора пытаются оклеветать мою работу. Я считаю, что они таким образом стараются просто уйти от оплаты и ответственности.

Комментируя «Нашай Ніве» один из эпизодов, в 2018 году Василий Тумаш утверждал, что в его питомнике все собаки породистые:

— У нас все собаки — чистопородные немецкие овчарки. Это глупость, что они помесь. Приезжайте и посмотрите. Мы продаем их по старым ценам, которые были 5−6 лет назад, и даже разрешаем платить в рассрочку, без первоначального платежа. И если мне не перечисляют деньги, не выполняя договорных обязательств, я это так просто не оставляю. У нас этой наработке уже 15 лет, поэтому мы с адвокатом знаем, как с каждым человеком обходиться. Судов этих уже столько было!

Однако многие участники группы говорят, что собаки у многих — метисы и только отдаленно напоминают овчарок.


Фото: vk.com/club94342571

 — Мы покупали «немецкую овчарку» у Тумаша. Но потом оказалось, что это просто помесь дворняги с «немцем». У нас есть все заключения кинологов, — рассказывает TUT.BY Анна из Лиды. —  Моя мама тоже писала расписку, но платить по ней не хотела, мотивируя тем, что нам продали не породистую собаку и говорила, чтобы он ее забирал. Предприниматель подал на нас в суд, но тогда мы его выиграли. Это было в 2016 году.

 — Мне, можно сказать, повезло: Герда, купленная у Тумаша, — чистокровная овчарка, однако она очень сильно болела. Я ее продолжительное время лечила и выхаживала. Есть у меня еще Гром — тоже овчарка от Тумаша. Ее хозяин умер — инфаркт. Мужчина долго разбирался с заводчиком. Видимо, сердце не выдержало. Грома мы тоже лечили — он не мог стать на передние лапы. Представляете, 7 месяцев щенку — а у него артрит, — говорит TUT.BY Светлана Смышляева из Барановичей. Женщина уверяет, что знает еще о нескольких десятках потерпевших только в своем городе. — У кого-то щенок умер сразу же после покупки. Привезли на вскрытие — солома в желудке: собаку, возможно, просто не кормили в питомнике. У кого-то собака оказалась и вовсе не овчарка, а дворняжка. Конечно, многие животные остались в семьях. Они ухожены, любимые питомцы… Но не исключено, что некоторых и выкинули на улицу. Что касается расписок, то, конечно, люди просто подписывали, не читая. Вот и попадались.

В 2018 году о такой истории писала газета «Ганцавіцкі час». Тогда Василий Тумаш пытался взыскать 900 рублей с жителя Ганцевичей Василия Кононовича за то, что тот не рассчитался за щенка. Согласно договору купли-продажи, который подписал мужчина, он обязан был выплатить заводчику 220 долларов по курсу Нацбанка. Однако в исковом заявлении продавец Василий Тумаш просил взыскать с должника не только деньги за щенка в сумме 431 рубль 73 копейки, но пеню (такую же, как и сумма долга), и госпошлину (около 50 рублей). Ответчик с иском не согласился.


Такие исковые заявления Василий Тумаш подавал в суд на покупателей, которые отказывались платить. Фото: nn.by

— За что я должен платить? Тумаш продал мне больного щенка, который умер на третий день, хотя я несколько раз возил его к ветеринару. После этого я позвонил Тумашу и сказал, что в гибели щенка я не виноват и есть официальное подтверждение этому, а он мне ответил, что платить ему я все равно буду, — говорил тогда Василий Кононович. — Откуда я мог знать, что этот щенок болен и что я попаду на деньги? Если бы щенок был жив, то другое дело — я бы давно заплатил бы, а так…

Правда, мужчина признавал, что толком не читал ни договор, ни текст расписки, а «на радостях все подписал, понадеявшись на порядочность заводчика».

Ольга Антропова из Волковыска купила собаку у сморгонского заводчика в 2017 году.

 — Позвонили по объявлению, которое было размещено в нашей районной газете, спросили стоимость — и решили подумать, а через несколько месяцев нам перезванивают и говорят, что везут щенков в Волковыск и может быть, мы бы тоже посмотрели. Привезли двух. Ну, мы и выбрали девочку. Оформили договор и рассрочку. Потом оказалось, что документы есть только на родителей щенка. Ветпаспорт на щенка, правда, был. Летом собака заболела — сначала началась одышка. Мы позвонили заводчику, но вместо поддержки получили слова о том, что собака, мол, здорова, а мы просто не хотим платить по счетам. В августе у собаки на животе появилось пятно, животному становилось все хуже. Сначала ее осматривали ветеринары в Волковыске, а потом мы повезли в Гродно. Оказалось, что у нее водянка и врожденный порок сердца. В октябре она умерла. Мы пытались лечить ее, уколы три раза в день, уходила она тяжело. Все это очень сильно сказалось на нашей семье, — говорит TUT.BY Ольга.

Кстати, несмотря на то, что животное оказалось с заболеванием, рассрочку заводчику они выплачивали исправно, а свою собаку пытались спасти.

 — Мы подали в суд на заводчика за продажу некачественного товара — и выиграли дело. Правда, вмешалась прокуратура, потом дело пересматривалось в Гродно, но решение осталось прежним: предприниматель должен был выплатить нам около тысячи рублей — это стоимость собаки, пеня, траты на лекарства и моральный ущерб. Дело не в деньгах, а в справедливости. Сейчас в Следственный комитет нас не вызывали, мы, хоть и пострадавшие, но добились возврата своих денег и компенсации, — говорит Ольга.

Их собака, кстати, была не немецкой овчаркой — хоть продавалась как щенок именно этой породы.

Похожая история у Елены Козарез из Несвижа.

—  Василий Тумаш нам продал бракованного щенка. У собаки был переломан хвост в двух местах. Предприниматель обещал заменить щенка и родословную, однако ничего не сделал. А после просто перестал поднимать трубку.

Сейчас предприниматель задержан. Следователи установили 250 потерпевших только в Гродненской области, но предполагают, что их может быть больше — и по всей стране.

Если вы также пострадали от действий заводчика, позвоните в СК по телефонам: 8−0152−72−40−40 или 102.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Гродно
 
 
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Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении предпринимателя из Сморгонского района Василия Тумаша. Мужчина обвиняется в мошенничестве: вместо...
 
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