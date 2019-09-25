«Кабина не может упасть в шахту». Наладчик лифтов - о своей работе

Источник материала: Tut.by

Без лифта, особенно в высотке, сложно представить свою жизнь. Мы уже рассказывали вам, как его делают и монтируют . Но мало кто задумывается о том, что бесперебойная работа этой сложной машины зависит от качественного обслуживания, а также от бережного отношения нас с вами — пассажиров. Вместе с ОАО «Могилевлифтмаш » мы провели один день с электромехаником по ремонту и обслуживанию лифтового оборудования Иваном Ворожуном. Узнали об особенностях его работы, расспросив о самом интересном: например, как помогают застрявшим пассажирам и может ли современный лифт сорваться в шахту.

«Прихожу на объект, а там мужчина на газетках спит»

На первую смену Иван Николаевич заступает в восемь утра, но обычно приходит пораньше, чтобы спокойно переодеться, сложить инструменты в сумку и получить задание.





— Перед тем, как пойдем по объектам, нужно зайти в диспетчерскую, где лежит оперативный журнал, посмотреть, какие задачи есть на сегодня. Ага, вот, например, нужно провести техническое обслуживание лифтов по адресу Любимова, 36, затем обойти еще несколько подъездов, — рассказывает наш герой и ставит подпись рядом с датой. — Бывает, что поступает заявка от жильцов: в нашем доме не работает лифт. Тогда в первую очередь направляюсь по этому адресу.

После озвученного задания электромеханик проходит инструктаж у прораба и получает ключи от дверей подъездов, расписавшись за них.





— В нашей организации на обслуживании около десяти тысяч лифтов. В моей бригаде — 257. День на день не приходится: при периодическом осмотре обходим 15−17 лифтов, при техническом обслуживании — два-три, — рассказывает Иван Николаевич. — Утром вызовы поступают реже, поэтому начинаю с техосмотра. Хотя однажды диспетчер сообщила о застревании. Прихожу на объект — там мужчина приличного вида постелил на пол газетки и спит. Может, жена выгнала, не знаю (смеется). Пришлось разбудить и отправить домой.



На фото: жена Ивана Николаевича Валентина. Она работает с ним в одной бригаде оператором пульта управления

Сам Иван Николаевич впервые побывал в лифтовой кабине уже будучи подростком: приезжал погостить к сестре в Минск.

— Я родился и вырос в деревне Носовичи Гомельской области. Там у меня был старший товарищ, который уехал в Минск получать новую на тот момент специальность — электромеханик по ремонту и обслуживанию лифтов. Вот он-то мне и посоветовал пойти в училище. Отучился, потом отслужил и вот уже 39 лет управляюсь с лифтами.





«Когда мама закатывает коляску с ребенком в лифт, у меня сердце не на месте»

Подходим к первому дому, где нужно провести плановое техническое обслуживание. Возле подъезда сидит дедушка, который здоровается с Иваном Николаевичем.

— В этом районе я работаю больше 30 лет. Конечно, знаком со многими жильцами лично. Часто слышу слова благодарности, люди относятся к нам с уважением.

Первый лифт, который проходит штатное техническое обслуживание, — производства «Могилевлифтмаша».



Пассажирские лифты «Могилевлифтмаш» выпускаются грузоподъемностью до 1275 кг

— С этими лифтами практически не бывает проблем. Чаще всего звонят, когда они не закрываются. А происходит это потому, что пассажиры стоят близко к дверям, на которых расположена система безопасности — фотоштора. Если в проеме находится препятствие, она не закрывает дверь и не зажимает пассажира или его вещи. В таких ситуациях диспетчер по громкой связи просит отойти от входа подальше в кабину.





Поднимаемся в машинное помещение, откуда происходит управление лифтами. Именно здесь находится все инженерное оборудование.





— Механик заходит сюда, когда понимает, что есть какая-то неисправность, произошел сбой. Тут размещаются станции управления, которые контролируют работу лифтов. На них можно увидеть, на каком этаже находится кабина, а также узнать код ошибки, показывающий, что именно вышло из строя.



На «спасение» пассажира у героя обычно уходит 20−30 минут.

— Тут нужно учитывать: когда я нахожусь на плановом обслуживании, ключей от технических этажей у меня нет. Поэтому в случае застревания диспетчер звонит мне, я возвращаюсь на базу, беру напарника, ключи от подъезда, машинного помещения и спешу на помощь, — рассказывает собеседник. — С появлением новых моделей лифтов работа значительно ускорилась: я знаю, с какой конкретно ошибкой имею дело, и не хожу по лестницам в поисках этажа, на котором остановилась кабина.



Журнал технического обслуживания лифта

Дальше в машинном помещении Иван Николаевич отключает лифт вводным устройством и устанавливает кабину между восьмым и девятым этажами, чтобы было удобно работать с площадки. После идем на площадку верхнего этажа, где электромеханик специальным ключом открывает двери шахты: нужно проверить работу привода дверей кабины, крепление подвески и других технических элементов лифта, находящихся в шахте.

— Многие до сих пор переживают, что кабина может сорваться и упасть в шахту, но это миф. Ловители, комплекс систем безопасности (ограничитель скорости, трос ограничителя скорости, натяжное устройство, клиновая система) не дают этому случиться.



Так работают лебедки пассажирского лифта

Если при осмотре лифта электромеханик замечает износ или порыв одного каната, то заменяются все. Но по-настоящему опасные ситуации создают сами пассажиры.

— Когда мама закатывает коляску с ребенком внутрь в лифт, у меня сердце не на месте. Я тут же подхожу, настоятельно прошу взять малыша на руки и в будущем так не делать. Это очень опасно, ведь двери могут быстро закрыться, а ребенка защемит.

Специалист напоминает: первыми в кабину должны входить взрослые, и только потом — дети. При выходе, наоборот, малышей нужно пропустить вперед.

Помимо этого, важно помнить еще несколько правил: • нельзя самостоятельно выходить из кабины, остановившейся между этажами; • нельзя прислоняться к дверям во время движения кабины; • дети дошкольного возраста не должны ездить без сопровождения взрослых; • нельзя перевозить легковоспламеняющиеся вещества (например, аэрозоли); • запрещено пользоваться лифтом во время пожара и землетрясения.

Нарушение этих правил может привести к травме, а в худшем случае — к гибели пассажира.

«Диспетчер может вызвать милицию»

После обеда, около часа дня, в диспетчерскую поступает вызов. В это время школьники и студенты обычно возвращаются домой.

— Помогите, я застрял! — слышно на том конце провода.

— Не волнуйтесь, наши механики уже вышли, ожидайте, — отвечает диспетчер.

Берем с собой напарника, а также все нужные инструменты и отправляемся на вызов. На месте выясняем, что в кабине лифта застрял парень. Он ведет себя спокойно и быстро отвечает на вопросы Ивана Николаевича.

— У вас есть свет в кабине?

— Нет.

— Извините, будем решать вопрос. Ожидайте.

Так как лифт не новый, нужно обойти каждый этаж и понять, где конкретно застряла кабина.

— Кабину устанавливаем чуть ниже этажной площадки, — объясняет электромеханик. — После спецключом я открываю двери шахты, устанавливаю распорку, открываю кабину и выпускаю пассажира.

На эту процедуру уходит примерно пять минут.

— Ну что, выходите! — говорит Иван Николаевич и помогает парню выбраться из кабины.





Сегодня все прошло спокойно, но бывает, что вызовы начинаются с негатива.

— Часто слышу: «Где вы ходите?! Я сижу тут уже часа два» (на самом деле минут 15). Исходя из опыта, в таких случаях зову напарника на помощь, — делится мужчина.

Электромеханик вспоминает и другие случаи, когда люди были очень агрессивно настроены:

— Помню, выходит как-то подвыпивший мужчина, которому я помог выбраться из кабины, и как схватит за грудки! А однажды мой коллега получил от пассажира фингал. В таких случаях важно, чтобы диспетчер прослушивала, что происходит в кабине. Она может вызвать милицию.

Мужчина говорит, что в 1990-е лифт и вовсе был рассадником криминала:

— Помню случай: одна банда подкараулила мужчину, который шел домой с дорогой аппаратурой (музыкальный центр, видеомагнитофон). Злоумышленники остановили лифт между этажами (в старых это можно было провернуть) и сказали пассажиру: «‎Вы застряли? Давайте поможем выбраться! Только сначала вещи отдайте». Чуть позже подошли мы с напарником, а пассажир кричит: «‎Ваши уже приходили!» Мы его освободили, а с кражей разбиралась милиция.

Иногда люди переживают, что могут задохнуться в закрытом лифте.

— Я всегда повторяю: внизу и вверху кабины стоят вентиляционные решетки, поэтому вы не сможете задохнуться, сохраняйте спокойствие, — делится герой. — Но самые отчаянные смельчаки пытаются раздвинуть двери лифта без посторонней помощи.

Этого делать не стоит, вы все равно не сможете выбраться сами: если давить на двери изнутри, срабатывает механизм с противодействующей силой.

Тот же совет можно применить и к вещам: если у вас что-то упало в шахту, доверьтесь профессионалам.

В конце своего рабочего дня Иван сдает ключи, расписывается за выполненные задания и уходит домой. С вечера до утра помогать пассажирам будет лифтовая аварийная служба.

Партнер проекта:

ОАО «Могилевлифтмаш» является одним из ведущих производителей лифтового оборудования в Восточной Европе, производственная программа предприятия насчитывает порядка 180 базовых моделей пассажирских, грузовых и больничных лифтов.