Торговый центр «Рябинушка» в Заелице. Идти в ногу со временем

Источник материала: Радзiма





Торговых точек в агрогородке Заелица не счесть: торговый центр «Рябинушка», еще один магазин райпо, бутербродная, два частных магазина — продовольственный и промтоварный, частное мини-кафе, а еще промышленные и продовольственные товары продают в почтовом отделении связи и в комплексном приемном пункте ОАО «Глусские Бытуслуги». Раз в неделю, по вторникам, некоторую часть своих сбережений люди тратят на местном мини-рынке.

Продавец «Рябинушки» (она же одновременно исполняет обязанности заведующей) Людмила Алексеева признается, что работать, когда вокруг тебя еще столько желающих продать свой товар, довольно сложно. Человек приходит, сравнивает и либо покупает, либо нет.







«Рябинушка» всегда отличалась большой насыщенностью товарами, и этого вроде было бы достаточно для сельской торговой точки. Но когда в 2017 году в Белкоопсоюзе заговорили о переводе магазинов на новый формат, в Глусском райпо это предложение восприняли, как сигнал к действию. Исполняющая обязанности заместителя председателя правления райпо по торговле Татьяна Дещеня рассказала, что начали с магазинов райцентра, а сегодня активно ведется работа по переформатированию (ребрендингу) торгового обслуживания в агрогородках. С ноября прошлого года заелицкая «Рябинушка» стала магазином современного формата, кроме прочего, здесь внедрили самообслуживание покупателей. Перед этим была проделана определенная работа коммерческой службой райпо и коллективом магазина. Преобразился до неузнаваемости торговый зал площадью 143 квадратных метра, где удобно, в определенной последовательности, расположились промышленная и продовольственная группы товаров. Выкладка такая, чтобы человек ко всему имел свободный доступ, смог всё рассмотреть, прицениться. Теперь не нужно, как было раньше, просить продавца, скажем, взвесить тот или иной овощ или фрукт. Сегодня они, как и некоторые другие товары, выложены на паллетах, подходи, смотри, выбирай. Есть и акционные товары, их можно узнать по специальным желтым ценникам. А еще над товарами размещена навигация (указатели), чтобы покупатель смог быстро сориентироваться, где что находится.







Уже прошло достаточно времени, и к работе в новом формате привыкли и персонал магазина, и покупатели. Людмила Алексеева рассказала, что результаты работы улучшились. К примеру, товаров населению за восемь месяцев этого года реализовано на 250,7 тысячи рублей. Темп роста товарооборота в сопоставимых ценах составил 104,4 процента при задании 101,5 процента. Нагрузка на одного продавца за этот же период — 15,67 тысячи рублей при нормативе 13 тысяч. Главное, что удалось продавцам, — удержать своего покупателя и даже привлечь тех, кто практически к ним не заходил. Скажем, Раиса Марченко живет в другом конце агрогородка, но пришла за покупками именно в «Рябинушку». Говорит, здесь ей нравится: широкий ассортимент продукции, красивая выкладка, современный дизайн и продавцы всегда приветливые, улыбчивые, у таких просто невозможно что-то не купить. К слову, мы тоже сделали покупку, чтобы увезти с собой частичку хорошего настроения, с которым в магазине встречают каждого, кто заходит. А еще непременно говорят «спасибо» и «приходите еще». Работой небольшого коллектива из четырех человек — это Людмила Алексеева, продавец Светлана Алёхна, уборщица Наталья Гончар и грузчик Иван Алексеев — довольны и руководство райпо, и покупатели, причем не только местные. Людмила Васильевна рассказывала, что летом в числе покупателей много приезжих из других регионов Беларуси, из России, Прибалтики, приятно было и от них слышать положительные отзывы. А одна женщина из Крупок, сравнивая «Рябинушку» с магазинами своего региона, уверила, что по насыщенности товаров они уступают. Кто не верит — посетите торговый центр и убедитесь сами. Товаров изобилие и даже больше, потому что часть из них — в наличии, а часть — это те, которые можно заказать — ДВП, ДСП, гипсокартон, цемент, керамическая плитка, велосипеды… В общем, в торговом центре «Рябинушка» делают всё возможное, чтобы соответствовать запросам покупателей и идти в ногу со временем.

Ольга ЧУЧВАЛ

Фото Анны АВТУХОВОЙ