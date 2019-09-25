Всемирный день без автомобиля

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Беларусь присоединилась к данной экологической международной акции в 2008-м году. Цель акции – обратить внимание общественности на экологические проблемы белорусских городов, особенно на качество атмосферного воздуха, популяризация среди граждан здорового образа жизни.

Накануне этого дня волонтерами из числа учащихся объединений по интересам и педагогов ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» была проведена экологическая акция «День без автомобиля», девиз которой – «Город как пространство для людей, пространство для жизни».

На территории крупного торгового центра волонтеры агитировали автомобилистов и мотоциклистов принять участие в акции 22 сентября и отказаться хотя бы на один день от личного автотранспорта. Юные экологи, неравнодушные к экологической обстановке в родном городе, призывали водителей устроить «разгрузочный день» и воспользоваться общественным либо зеленым транспортом (велосипедами, роликами, самокатами), совершать в этот день пешеходные прогулки. Волонтеры раздавали эколистовки автомобилистам, проводили разъяснительные беседы, обращая внимание на проблему загрязнения воздуха вредными выхлопными газами от автотранспорта.

Акция позволила разгрузить улицы, улучшить экологическую обстановку в городе, тем самым уменьшив вредное воздействие автотранспорта на окружающую среду и сделать наш город еще чище и красивее. Вместе мы можем многое!

С.А. Барташевич, педагог-организатор ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»