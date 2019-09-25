Разговор начистоту

Источник материала: Единство

Встреча прошла в виде активного общения, в ходе которого ветераны задавали главе региона волнующие их вопросы, касающиеся разных сфер деятельности и жизни района. И на каждый из них руководитель ответил подробно, выражая точку зрения исполнительной власти и высказывая свое личное мнение.

Вопросы о медицине – самые насущные

Первый вопрос к председателю райисполкома Г.И. Денгалеву был о модернизации системы здравоохранения, работе медучреждений, их кадровой наполняемости.

– Не только в Борисове, но и в Беларуси в целом есть проблема кадрового голода в учреждениях здравоохранения. В нашем регионе эта проблема активно решается: в прошлом году количество врачебных кадров увеличилось на 12%, в этом году в Борисов по распределению из медвузов страны прибыло 40 врачей. Однако, чтобы полностью укомплектовать медучреждения врачами, необходимо еще 120 специалистов, – сказал Геннадий Иванович. – Для решения вопроса продумываются разные способы. Например, в этом году главный врач УЗ «Борисовская ЦРБ» А.А. Дрозд минимум 4 раза до распределения побывал в каждом медуниверситете Беларуси, чтобы побеседовать с выпускниками. Для того, чтобы будущие молодые специалисты были заинтересованы приехать на работу именно в Борисов, им, в первую очередь, предоставляется жилье: семейным – арендная квартира, одиноким – комната в общежитии. Также, согласно 240-му указу Президента, для медработников запланировано строительство ЖСПК с использованием льготного кредита. Поддержка есть, соответственно, от работников медицинской сферы ожидается и отдача.

По мнению председателя райисполкома, имеются нарекания по отдельным вопросам работы поликлиник. Например, очереди, некорректное отношение некоторых специалистов к пациентам, да и сами пациенты порой ведут себя неправильно. Дабы держать руку на пульсе, в поликлиниках установлены видеокамеры, по которым можно отследить, как и когда формируется очередь. Кстати, что удивительно, по субботам местные поликлиники практически пустуют, зато, к примеру, в понедельник принимают в разы больше пациентов, чем положено.

Не менее остро стоит проблема с довольно плотным расписанием приема врачей, загрузкой узких специалистов, – в наших поликлиниках фиксируется в два раза превышение нормы приема пациентов, как минимум. В связи с этим появилась идея открыть отдельную поликлинику для проходящих медосмотр, комиссию, что позволит разделить потоки пациентов и тем самым разгрузить специалистов поликлиник.

Поскольку наш город в этом году превратился в широкомасштабную строительную площадку, глава региона затронул тему строительства и ремонта учреждений здравоохранения.

– На ремонт борисовских поликлиник в этом году районным бюджетом предусмотрено средств в семь раз больше, чем в прошлом. Работа будет продолжена и в следующем году по согласованному с Миноблисполкомом плану. На территории Борисовской ЦРБ строится детский медицинский многопрофильный корпус площадью 12 тысяч м2 и стоимостью 42 млн. рублей, в котором будет оказываться лечебная и диагностическая помощь. Он будет оснащен современным оборудованием последнего поколения на общую сумму 16 млн. рублей. Задача ввести детскую больницу в действие в следующем году, я уверен, решаема, – пояснил Геннадий Иванович. – Помимо того, идет активное развитие и пополнение базы медицинских организаций. В прошлом году, как вы знаете, на базе Борисовской ЦРБ открыт кабинет МРТ. В октябре должен начать функционировать новый аппарат КТ-исследований. Скоро начнутся пусконаладочные работы. В помещении поликлиники №4, где располагался бассейн, мы планируем разместить водолечебницу. Также первым из всех регионов наш районный центр получает суперсовременное оборудование стоимостью 2 млн. у.е. – ангиограф – многофункциональный аппарат, который позволяет не только проводить высокоточную диагностику, но и выполнять различные вмешательства при тромбозе и разрывах сосудов, инсультах, инфарктах. Он значительно упростит сложные операции и сократит время реабилитации больного после операционного вмешательства. Надеюсь, уже к концу октября такая установка будет у нас работать.

Идей и планов – масса! Нужно соизмерять время, возможности, силы.

Многие вопросы, заданные ветеранами председателю райисполкома, касались благоустройства дворовых территорий и зон отдыха. Так, поступило предложение оборудовать в районе Борисовского ФОЦа сквер и аллею спортсменов-чемпионов – уроженцев Борисовщины, который мог бы стать экскурсионным объектом. Геннадий Денгалев идею поддержал, предложив подумать над именованием сквера на спортивную тему, а также над тем, как этот сквер будет выглядеть.

На предложение сделать хорошую дорогу и навести порядок на территории около Дома-музея И.Х. Колодеева руководитель райисполкома ответил следующее:

– Дом-музей И.Х. Колодеева – частная структура, частный бизнес, потому наводить на прилегающей территории порядок – задача владельца здания. А вот дороги по ул. 30 лет ВЛКСМ, где стоят жилые бараки, – это наша забота. Сегодня в городе строится 90-квартирный дом для жителей бараков, которых в городе больше 200. Быстро эту проблему не решить, поскольку необходимо две тысячи квартир, чтобы расселить всех проживающих в домах барачного типа. Ни один район в области не строит таких домов, наш – первый, и работа будет продолжаться. Миноблисполком задумку поддержал, будет разработана госпрограмма строительства жилья для расселения проживающих в бараках людей.

На вопрос о ремонте дорог Геннадий Иванович ответил, что в этом году сделано очень много, но в связи с приближающимися холодами работа в данном направлении находится на завершающей стадии. Да и все за один год не охватишь. К тому же надо учитывать не только город, но и сельские населенные пункты, которых в Борисовском районе 300. Только на балансе УП «Жилье» 860 км дорог, более 800 км дорог областного значения и 170 км – республиканского. В настоящее время отремонтировано 36 тыс. м2 дорожного полотна (для сравнения: в 2018 – 20 тыс. м2), и работы еще ведутся по ул. Строителей и в старой части города.

Волнует борисовских ветеранов и вопрос проведения капитального ремонта жилого фонда. Как пояснил Геннадий Денгалев, в 2019 г. выполнен капремонт 21 дома, и эта цифра выше прошлогодней. На балансе УП «Жилье» находится 1091 жилой дом. Сегодня насчитывается 487 домов, которые необходимо капитально отремонтировать, благоустроить дворовые территории. К сожалению, чисто физически невозможно выполнить такой объем работ за один год. Спасибо многим борисовским предприятиям, которые, откликнувшись на просьбу исполнительной власти, взяли на себя обязательства по благоустройству закрепленных за ними дворовых территорий и отлично справились с поставленными задачами.

– Но и вы, уважаемые ветераны, активно участвуя в благо-устройстве дворовых территорий, личным примером можете показать жителям своего дома, в том числе и молодежи, как надо беречь и заботиться о родном дворе, улице, на которой проживаешь, и городе в целом, – добавил Геннадий Иванович.

Живое обсуждение насущных проблем не обошло и вопросы движения автобусов, переработки древесины на пилорамах и сохранения лесного фонда Борисовщины, отключения горячей воды, грейдирования дорог, установки ливневых стоков, размещения аттракционов в парке культуры и отдыха им. М. Горького, ввода в действие бани по ул. 30 лет ВЛКСМ и открытия школы №25 в 6-м микрорайоне, культуры поведения граждан у памятных мест и обелисков и др.

Активность и забота пожилых борисовчан о своей малой родине, безусловно, радуют. Ведь, согласитесь, очень важно знать, какой она будет лет так через 10, когда вырастут их внуки и правнуки.

Елена БРИЦКАЯ