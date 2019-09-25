Делегация Минской области находится с деловым визитом в Китае

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Сотрудничество Минщины и Чунцина началось в 2002 году. Именно тогда было подписано соглашение о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях. Но особое развитие эти межрегиональные отношения получили в последние годы.

Значительно увеличился товарооборот между Минской областью и Чунцином, крепнут и культурные связи. Так, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Татьяна Хмель отметила, что представители Чунцина выражают заинтересованность в развитии совместных проектов и обмене опытом. В рамках деловой поездки состоится встреча с директором культуры и туризма города Чунцина, где будут обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества. Кроме того, делегация посетит Большой народный зал, балетную школу Чунцина, белорусский центр культурной и туристической продукции.

В составе делегации также работают средства массовой информации.

- Мы пригласили к участию наших партнеров – телеканал СТВ, а также районные СМИ. Необходимо усилить информационный взаимообмен между двумя регионами. Мы расскажем о прекрасном городе Чунцин, а наши китайские коллеги напишут о Минской области, - добавила Татьяна Хмель.

Программа для представителей средств массовой информации обещает быть насыщенной. Одной из ярких точек большого маршрута станет экскурсия в корпорацию Чунцинского радио- и телевещания. Но главным событием визита будет концерт, посвящённый 70-летию со дня образования Китайской Народной Республики. В мероприятии примет участие народный вокальный ансамбль «Плисса» из Смолевичского района. Коллектив выступит с авторскими и народными композициями на праздничной сцене.

Визит продлится до 1 октября включительно.

Пресс-секретарь Миноблисполкома, начальник отдела по работе со СМИ главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лариса Коршун