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Единый день безопасности дорожного движения пройдет на Кировщине 27 сентября

26.09.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Единый день безопасности дорожного движения пройдет на Кировщине 27 сентября

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и иных незащищенных участников дорожного движения (велосипедистов и возчиков гужевого транспорта) на территории Республики Беларусь 27 сентября 2019 года проводится  Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Фликер» — мой дорожный талисман!». Об этом сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Кировского РОВД Андрей Пархамович.

Проблема пешеходного травматизма особо обостряется с наступлением осени. Световой день значительно уменьшается, сумерки наступают гораздо раньше, и многолетняя практика подтверждает, что именно в этот период на дорогах увеличивается количество наездов на пешеходов и велосипедистов, основная часть из них происходит в темное время суток.

Большинства аварий можно было бы избежать, если бы указанные участники дорожного движения соблюдали элементарные нормы Правил дорожного движения. Носили фликеры – специальные световозвращающие элементы в темное время суток, переходили проезжую часть по пешеходному переходу, дети в возрасте до 14 лет управляя велосипедом, не выезжали на дорогу общего пользования без сопровождения взрослых.

Особую тревогу вызывают пешеходы, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, так как их поведение на дороге становится непредсказуемым…

Уважаемые граждане! Госавтоинспекция убедительно просит сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на проезжей части и вблизи нее нетрезвых пешеходов и велосипедистов.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что использование пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток является обязательным условием при движении по проезжей части. Велосипед же должен быть оборудован спереди световозвращателем белого цвета, сзади – красного, а с каждой боковой стороны – оранжевого цвета, гужевое транспортное средство должно быть оборудовано спереди световозвращателем белого цвета, сзади – красного. При движении по дороге в темное время суток и при ее недостаточной видимости на гужевом транспортном средстве спереди должен быть включен фонарь, излучающий белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет. За игнорирование данного требования предусмотрена ответственность  в виде штрафа от 1 БВ  до 3-х БВ, а если данный участник дорожного движения находится в состоянии алкогольного опьянения соответственно возрастает и сумма штрафа: от 3-х до 5 БВ.

Уважаемые участники дорожного движения! Помните! Неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения, использование светоотражающих элементов и жилетов – это жизненно важная необходимость. Каждый из Вас лично должен позаботиться о своей безопасности.

 

 

  

 
 
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