Алкоголь и дорога несовместимы — напоминают сотрудники ОГАИ Кировского РОВД

Источник материала: Кировец





Алкоголь – один из самых коварных врагов человечества. Под его влиянием действия человека становятся непредсказуемыми, а порой и опасными. Опьянение делает людей беззащитными при возникновении неординарных ситуаций. Особенно остро это проявляется в дорожном движении и не зависит от того, кто находится в состоянии алкогольного опьянения: водитель или пешеход, велосипедист или возчик гужевого транспорта. На это обращает внимание жителей Кировщины вриод начальника ОГАИ Кировского РОВД Виталий Котов.

Пьянство за рулем ведет к самым страшным последствиям на дороге. Наезды, столкновения и опрокидывания совершают такие водители независимо от погодных и дорожных условий, настигая свои жертвы в самый неожиданный момент. Словом, от пьяного за рулем можно ожидать чего угодно и когда угодно. При этом они гибнут сами и губят других, или делают их инвалидами.

Нетрезвый водитель переоценивает свои силы, теряет способность к адекватной оценке и принятию решения, которое бывает так необходимым в экстремальной ситуации. У него снижается острота зрения, ухудшается представление о реальной скорости движения. При вождении характерными ошибками становятся резкие повороты, грубое переключение передач, нарушение синхронности в работе педалями «газа» и сцепления. Внешне это проявляется в том, что пьяные водители запаздывают при трогании с места, резко тормозят, могут двигаться на запрещающие сигналы. При маневрировании их отличает неестественно извилистая траектория движения. В состоянии опьянения опытный водитель напоминает новичка. При этом меньше внимания уделяется дороге. Вследствие переоценки своих возможностей проявляется некоторая агрессивность и пренебрежительное отношение к другим участникам дорожного движения. Все это приводит к нарушениям Правил дорожного движения, которые неизбежно ведут к трагедиям…

Чтобы предупредить такие происшествия и спасти человеческие жизни, проблему пьянства за рулем нужно решать нам всем вместе. Для этого нужно просто набрать номер 102 (звонок бесплатный, круглосуточно), и сообщить информацию о фактах нахождения в состоянии алкогольного опьянения на дороге водителей, пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части, а также об иных фактах, влияющих на безопасность дорожного движения. Может именно этим вы спасете кому-нибудь жизнь, убережете от беды.