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Мобильная группа райисполкома посетила объекты, расположенные на территории агрогородка Пенчин

26.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Внимание было обращено на пожарную безопасность, охрану труда, санитарное состояние объектов. Подробности читайте в ближайшем номере Авангарда.

Мобильная группа райисполкома посетила объекты, расположенные на территории агрогородка Пенчин
Мобильная группа райисполкома посетила объекты, расположенные на территории агрогородка Пенчин
Мобильная группа райисполкома посетила объекты, расположенные на территории агрогородка Пенчин
Мобильная группа райисполкома посетила объекты, расположенные на территории агрогородка Пенчин
Мобильная группа райисполкома посетила объекты, расположенные на территории агрогородка Пенчин

Ирина ШУТОВА

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Внимание было обращено на пожарную безопасность, охрану труда, санитарное состояние объектов. Подробности читайте в ближайшем номере “ Авангарда”. ...
 
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