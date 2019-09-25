Внимание было обращено на пожарную безопасность, охрану труда, санитарное состояние объектов. Подробности читайте в ближайшем номере “ Авангарда”.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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Мобильная группа райисполкома посетила объекты, расположенные на территории агрогородка Пенчин
26.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Внимание было обращено на пожарную безопасность, охрану труда, санитарное состояние объектов. Подробности читайте в ближайшем номере “ Авангарда”.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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Внимание было обращено на пожарную безопасность, охрану труда, санитарное состояние объектов. Подробности читайте в ближайшем номере “ Авангарда”. ...
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