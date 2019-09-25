Ночью в центре Гродно гулял маленький совенок

Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Карла Маркса ночью гулял совенок. Гродненский фотограф Томас Шиндин сделал несколько снимков необычной для городского пейзажа птицы.

— Всегда мне нравились совы, но никогда не мог даже подумать, что увижу эту красотку. И больше всего меня удивило, где я ее встретил… Ни за что не догадаетесь! В центре города, возле магазина «Милавица». Вы только вдумайтесь: одна, маленькая [сова] - и в бетонном городе, где вокруг ночные вопли молодежи и горит пару фонарей, — написал гродненец в своем аккаунте в Instagram.

Правда, подписчики фотографа предположили, что, возможно, птица была больна и поэтому прилетела в город за помощью, ведь сова — лесной житель. Что с совенком сейчас — фотограф не знает.