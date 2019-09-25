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В Дубровенском районе задержали рыбаков-браконьеров

26.09.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенском районе задержали рыбаков-браконьеров

Двоих оршанцев, которые ловили рыбу сетями на Днепре, задержали госинспекторы в Дубровенском районе. Системные браконьеры некоторое время назад попали в разработку Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира. За местностью, где они могут рыбачить, вели наблюдение. Во время очередной незаконной вылазки их взяли с поличным.
Место для «рыбалки» нарушители выбрали тихое, без людей —трансграничный участок Днепра возле деревни Барствиново. Здесь прямо по реке проходит граница с Россией. «Профессиональный» подход чувствовался во всем: на берегу рыбаки-нелегалы построили собственный домик, использовали лодку с мотором и особые орудия лова. Изъятая у них 90-метровая сеть — не дешевая «китайка», а эксклюзивная изготовленная, искусно сплетенная из прочной капроновой нити, сообщили в Госинспекции. С помощью ее браконьеры выловили 14 килограммов рыбы, этого оказалось достаточно, чтобы нарушение приобрело криминальный характер.

Один из задержанных в далеком прошлом сам работал в органах природоохраны, другой — дипломированный юрист, тем не менее, он оказал неповиновение госинспектору, выбросил часть улова и попытался бежать вплавь, чем только усугубил свое положение.

После того, как было возбуждено уголовное дело и проведен обыск двух домов в деревне Барствиново, стало ясно: зарабатывали браконьеры не только сетями. Правоохранители обнаружили электроудочку и три комплекта оборудования для электролавильных устройств, а также обрез охотничьего ружья, заряженный двумя патронами. Найти спрятанное оружие помог домашний питомец — козел, который выкатил из укромного места пластиковую бочку, в которой лежал обрез. Вдобавок ко всему в домах и хозяйственных постройках нашли еще 28 рыболовных сетей.

Рыбаков-нелегалов заключили под стражу, они признали факт незаконного рыболовства и уже покрыли 2,6 тысячи рублей. Назначена экспертиза по оружию, ее модификация — тоже повод для уголовного преследования.

По материалам сайта gosinspekciya.gov.by
(фото носит иллюстративный характер)

 
 
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Двоих оршанцев, которые ловили рыбу сетями на Днепре, задержали госинспекторы в Дубровенском районе. Системные браконьеры некоторое время назад попали в
 
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