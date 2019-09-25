Стоит ли в этом году опасаться гриппа и чем от него прививают

Источник материала: Tut.by

В этом году планируют привить от гриппа не менее 40% белорусов. За счет бюджета, как и в прошлом году, будут прививать российской вакциной. Специалисты ожидают, что уровень заболеваемости гриппом будет средним.



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В 2019 году планируется охватить профилактическими прививками против гриппа не менее 40% населения страны, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. До 75% тех, кого планируют привить, — люди из групп риска. Это дети, в том числе в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, взрослые с хроническими заболеваниями, лица с иммуносупрессией, лица в возрасте старше 65 лет, медицинские и фармацевтические работники, сотрудники госорганов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения.

Женщинам, планирующим беременность, лучше всего сделать прививку до беременности. Также ее можно сделать во время второго-третьего триместра. Грипп у беременной может повлечь развитие пороков у плода или возникновение выкидыша.

За счет бюджета будут прививать российской вакциной «Гриппол Плюс». На платной основе также есть вакцины «Инфлювак» (Нидерланды), «Ваксигрипп» и «Ваксигрипп Тетра» (Франция). Все вакцины зарегистрированы, разрешены в Беларуси и рекомендованы ВОЗ. Ежегодно в состав вакцин включаются три актуальных варианта вирусов гриппа, а в случае с вакциной «Ваксигрипп Тетра» — четыре. «Ваксигрипп Тетра» в Беларуси начали прививать с прошлого года.

Иммунитет после вакцинации формируется в течение 7−21 дня и держится до 6−12 месяцев. Оптимальное время для того, чтобы сделать прививку, — октябрь. Если это сделать вовремя, то к тому времени, как многие начнут болеть, у вас уже сформируется адекватный иммунитет.

Гарантию не заболеть на 100% не дает ни один препарат. Насколько надежная выработается защита после прививки, зависит в том числе от возраста, состояния здоровья пациента, индивидуальных особенностей. В среднем из 100 привитых 70−98 человек не заболеют гриппом. Если все же человек, сделавший прививку, заболеет гриппом (2−30 человек из 100 привитых), то болезнь будет протекать в легкой форме и без осложнений.

В этом сезоне вакцины направлены на борьбу с вирусами:

подобным A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09;

подобным A/Kansas/14/2017 (H3N2);

подобным B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87).

В Национальном центре по гриппу и другим острым респираторным заболеваниям ожидают, что в этом сезоне активность вирусов гриппа будет средней.

В прошлом сезоне против гриппа привились 40,3% белорусов. С ноября 2018 года по март 2019 года благодаря вакцинации предупредили более 139 тысяч случаев гриппа (в том числе более 16,7 тысячи случаев осложненных форм), более 177 тысяч случаев острых респираторных инфекций негриппозного происхождения.

Важно помнить, что прививку против гриппа делают только после осмотра врача. Если человек приболел или у него обострение хронического заболевания, то стоит дождаться улучшения состояния и только потом пройти вакцинацию.

На любые вакцины могут быть реакции. Например, может повыситься температура тела или появиться покраснение в месте инъекции. Это происходит из-за того, что в крови образуются защитные антитела. А это значит, что начинает формироваться иммунитет. Как правило, реакции организма могут длиться один-три дня, и их не нужно лечить.