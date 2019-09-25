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В Швейцарии 22-летнего белоруса отправили за решетку за серию краж из квартир
26.09.2019 12:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Перед взломом звонили в дверь», — пишут швейцарские СМИ о деле в отношении 22-летнего белоруса за серию краж из квартир. Мужчина приговорен к сроку, после чего будет выслан на родину,
За два месяца, с декабря 2016-го по январь 2017-го, в трех швейцарских кантонах Аргау, Люцерн и Золотурн были ограблены 16 квартир.
Обвиняемым оказался 22-летний белорус, также в деле фигурируют два его сообщника. Мужчины действовали по одной схеме: искали дома в наиболее отдаленных кварталах, приезжали на авто и следили издалека. А потом звонили в дверь, чтобы убедиться в отсутствии хозяев, и начинали свое дело. Добытое хранили в гостинице или продавали.
Общая сумма ущерба составила 112 тысяч швейцарских франков (в долларах сумма почти такая же). Еще в 21 тысячу обошелся материальный ущерб, ведь грабители попросту ломали двери, даже в сами дома.
Мужчину судили за кражи со взломом, повреждение имущества, незаконное проживание, вождение без прав и нарушение закона об оружии. Он приговорен к 4 годам заключения, но ему учтут уже проведенные за решеткой 925 дней. Затем вышлют из страны на 10 лет.
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За два месяца фигурант вместе с сообщниками проникли в 16 квартир.
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