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В Швейцарии 22-летнего белоруса отправили за решетку за серию краж из квартир

26.09.2019 12:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Перед взломом звонили в дверь», — пишут швейцарские СМИ о деле в отношении 22-летнего белоруса за серию краж из квартир. Мужчина приговорен к сроку, после чего будет выслан на родину, сообщает издание 20min.ch со ссылкой на решение суда.

За два месяца, с декабря 2016-го по январь 2017-го, в трех швейцарских кантонах Аргау, Люцерн и Золотурн были ограблены 16 квартир.

Обвиняемым оказался 22-летний белорус, также в деле фигурируют два его сообщника. Мужчины действовали по одной схеме: искали дома в наиболее отдаленных кварталах, приезжали на авто и следили издалека. А потом звонили в дверь, чтобы убедиться в отсутствии хозяев, и начинали свое дело. Добытое хранили в гостинице или продавали.

Общая сумма ущерба составила 112 тысяч швейцарских франков (в долларах сумма почти такая же). Еще в 21 тысячу обошелся материальный ущерб, ведь грабители попросту ломали двери, даже в сами дома.

Мужчину судили за кражи со взломом, повреждение имущества, незаконное проживание, вождение без прав и нарушение закона об оружии. Он приговорен к 4 годам заключения, но ему учтут уже проведенные за решеткой 925 дней. Затем вышлют из страны на 10 лет.

 
 
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За два месяца фигурант вместе с сообщниками проникли в 16 квартир.
 
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