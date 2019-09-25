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В Витебске задержали группу, бравшую технику в кредит по чужим документам: в ИВС - 8 человек

26.09.2019 13:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебская семья из четырех человек покупала технику в кредит по чужим документам. Потерпевших — более 30 человек. Общую сумму ущерба подсчитают следователи, пока же известно, что четверых человек мошенники обманули на более чем 25 тысяч рублей. По этому делу милиция задержала восемь подозреваемых — семье помогали и сотрудники магазинов, сообщает МВД.

Криминальный бизнес организовала витебская семья из четырех человек. Они находили людей, ведущих асоциальный образ жизни, и уговаривали их оформить на себя бытовую технику в кредит. Телевизоры, холодильники, микроволновки, телефоны, планшеты и другие вещи подозреваемые забирали себе, обещая вносить платежи самостоятельно.

Если получить заем на технику не удавалось, на клиента оформляли кредитную карту, которую дельцы забирали себе и в последующем снимали с нее деньги.

За услугу потерпевшим платили вознаграждение — от 50 до 100 рублей. А после сделки исчезали — погашать кредиты они не собирались.

Семья продавала полученные таким путем товары по заниженным ценам через финансовую структуру, работающую по принципу ломбарда. Вырученные деньги тратила на себя.

Подельниками семьи выступали специалисты и продавцы-консультанты двух крупных торговых сетей. Они оформляли нужные документы и решали с банками вопросы платежеспособности клиентов. За это получали вознаграждение. Вдобавок работники магазина получали премии от своего руководства — за успешные продажи техники.

Причастные к делу фигуранты, всего 8 человек, задержаны. Сейчас они в ИВС.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией.

 
 
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Общую сумму ущерба подсчитают следователи, пока же известно, что четверых человек мошенники обманули на более чем 25 тысяч рублей.
 
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