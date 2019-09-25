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Обвиняемые под стражей могут получить возможность удаленно участвовать в апелляционном суде

26.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Обвиняемые под стражей могут получить возможность удаленно участвовать в апелляционном суде

В Беларуси прорабатывают возможность для обвиняемых под стражей удаленно участвовать в суде апелляционной инстанции, сообщил журналистам первый заместитель председателя Верховного суда (ВС) Валерий Калинкович перед Пленумом ВС, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сейчас для обвиняемых, которые содержатся под стражей в следственных изоляторах, прорабатывается возможность удаленного участия в заседаниях апелляционных судов. Этот вопрос и организационную, и материальную составляющую имеет, но он находится в стадии активной проработки. Надеюсь, что в течение последующего года мы его решим», — сказал Валерий Калинкович.

По его словам, в плане расходов это несколько дешевле, поскольку не нужно будет доставлять обвиняемого в здание суда. Но человек, который желает лично принять участие в апелляционной инстанции, получит такую возможность через телемост.

Сегодня подобный способ достаточно активно используется в различных видах судопроизводства, в том числе уголовном. «Мы просто эти возможности намерены развивать и продвигать дальше», — добавил первый зампредседателя Верховного суда.

Есть случаи, когда обвиняемый, содержащийся под стражей и желающий участвовать в судебном заседании на апелляции, обязательно вызывается для дачи объяснений. В частности, если прокурором по делу принесен протест, которым ставится вопрос об ухудшении положения обвиняемого, а тот, находясь под стражей, желает принять участие в апелляционном заседании. В силу требований закона его соответствующее ходатайство подлежит обязательному удовлетворению. По остальным ходатайствам принимаются строго индивидуальные решения, исходя из конкретной правовой ситуации по делу. Здесь, как отметил Валерий Калинкович, имеются определенные права и у апелляционного суда, а не только у участников процесса.-0-

БЕЛТА

 
 
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В Беларуси прорабатывают возможность для обвиняемых под стражей удаленно участвовать в суде апелляционной инстанции, сообщил журналистам первый...
 
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