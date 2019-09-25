 Информация о задержании на дороге сотрудниками ГАИ руководителя Слонимского райисполкома не соответствует действительности

Источник материала: Гроденская правда

Информацию о том, что председателя Слонимского райисполкома и его жену задержали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, 10 августа опубликовал в сети Интернет один из блогеров и распространили в сети другие ресурсы.

Мы связались с Госавтоинспекцией УВД облисполкома и получили информацию из первых уст.

– Госавтоинспекция Гродненской области не располагает какой-либо информацией о фактах задержания и привлечения к административной ответственности председателя Слонимского райисполкома и его родственников, – сообщил заместитель начальника управления ГАИ УВД облисполкома Александр Войтешко. – Информация о задержании его и его супруги в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля сотрудниками Госавтоинспекции, размещенная в сети Интернет, не соответствует действительности.

Председатель Слонимского райисполкома и его супруга обратились с заявлениями в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку по факту размещенного на ряде ресурсов в интернете не соответствующего действительности сообщения.

Ирина БЕРЕЗОВИЧ