«Если б я был мэром». Алексей из Могилева предлагает вынести железную дорогу за город. Знаете, для чего?

Источник материала: Tut.by

А мы продолжаем конкурс «Если б я был мэром» . Напомним, что любой читатель TUT.BY — да-да, и вы тоже, — может прислать на него свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Могилевчанин Алексей, например, считает, что в городе давно требует решения транспортная проблема — и если бы он был мэром, то непременно занялся бы ее решением. «Не питаю антипатии к железным дорогам, наоборот, они мне с детства нравятся. Однако то, как они проходят в Могилеве и в других городах Беларуси — это жестоко».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Одна из самых важный задач властей и мэра города в частности, считает Алексей, — сделать транспортное сообщение удобным. Могилев по этому показателю не так уж и плох, однако проблема явно назревает, а может, уже и назрела.

Суть моего достаточно простого предложения: максимально вынести железную дорогу за пределы города. Мне кажется, что один из вариантов начала выноса железной дороги мог бы быть интересным.

Город собирается построить мост-развязку через железнодорожные пути в микрорайоне Спутник за баснословные деньги. При этом никто точно не уверен, приведет ли этот мост за 50 млн долларов (или больше?) к ожидаемому результату — к разгрузке минского направления, нормальной связи микрорайонов Ямницкий и Спутник, разгрузке улицы Челюскинцев и др.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Мне кажется, что можно пойти абсолютно другим путем: соединить ветку Жлобин — Могилев с веткой Осиповичи — Могилев за пределами города. Тем самым мы потеряем разве что фактически бесполезную станцию Буйничи, однако в черте города получим следующие плюсы:

уйдут несколько железнодорожных переездов и пешеходных настилов;

появится возможность заодно убрать ветку к ЗИВу, которая, я думаю, особо не используется, так как завод закрылся. Это также даст возможность убрать железнодорожный мост на улице Челюскинцев. Либо можно проложить вместо рельсов автомобильную дорогу;

полностью соединит в нескольких местах микрорайон Ямницкий с улицей Космонавтов, дав возможность жителям города перемещаться в том числе в центр намного быстрее, минуя улицу Челюскинцев — и тем самым разгружая одну из самых напряженных магистралей города. Вообще, микрорайон Ямницкий от этого переноса прилично оживет;

даст возможность значительно упростить и удешевить конструкцию планируемого моста, а именно: более не понадобится съезд на Ямницкий, пролет через железную дорогу будет один, а не два. То есть — превратится в банальный путепровод без развязки и дополнительных съездов. Возможно, можно изменить направление моста, сделав съезд на места убранного железнодорожного полотна, что позволит сэкономить на выносе коммуникаций и сносе строений;

по обе стороны железнодорожных путей в этом направлении высажено и уже выросло очень много деревьев. Создается отличная перспектива сделать вытянутый парк либо, например, живописный веломаршрут в микрорайон Буйничи, соединив зоосад и Буйничское поле фактически с проспектом Мира зеленым пешеходно-велосипедным маршрутом. Мне кажется, это может стать туристической фишкой города.

Схематически и весьма упрощенно это видно на этой карте. Зеленым показан пешеходно-велосипедный маршрут, который соединится с велодорожкой на проспекте Мира, черным — соединение микрорайона Ямницкий с улицей Космонавтов, Синим — новый мост, желтым — альтернативное исполнение нового моста со съездом на место железнодорожной ветки на ЗИВ, красным — убраны станция Буйничи (хотя для истории здание оставить стоит), мост через улицу Челюскинцев (можно просто сделать насыпь), один из переездов на пути.



Схема предоставлена Алексеем и выполнена с использованием сервиса Яндекс. Карты

Железнодорожные пути могут быть объединены на перегоне Голынец-Тишовка, например, как на этом плане.



Схема предоставлена Алексеем и выполнена с использованием сервиса Яндекс. Карты

Никаких дополнительных мостов, масштабных отселений, похоже, не потребуется. Пассажирское сообщение между Осиповичами и Могилевом, Жлобином и Могилевом уже давно уменьшено, товарных поездов не очень много. На крайний случай, выглядит реальным расширение железной дороги до двух колей с места нового стыка до станции Могилев-2, а это всего несколько километров.

Я не знаю насколько моя идея осуществима. Также я не знаю, будет ли весь этот перенос дороже потенциальной экономии на упрощении конструкции путепровода. Но, думаю, что десять и менее километров железнодорожных путей можно проложить не очень затратно.

Если представить, что железнодорожной ветки из Жлобина в городе нет, то пространства для фантазии становится намного больше. Я не коренной могилевчанин, однако здесь учился и сейчас живу. Город в свое время удивил меня своими преобразованиями по реке Дубровенка, строительством улицы Ленинской, мостом на улице Лазаренко и прочим.

В течение последних многих лет городу не хватает свежих смелых решений (парк не в счет). Я считаю, что Могилеву под силу стать лучшим городом в Беларуси, который путем выноса небольшой части железнодорожного полотна за город сделает прекрасную туристическую рекреационную зону и существенно оживит некоторые свои районы.

Присылайте свои работы на конкурс «Если б я был мэром» в виде документа в формате doc или docx на электронный адрес: anjelika.vasilevskaya@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром». Подробные правила конкурса смотрите по ссылке . Дерзайте! Если вам что-то непонятно — мы всегда готовы ответить на вопросы наших читателей по телефону минской редакции TUT.BY +375 17 239−57−05 .