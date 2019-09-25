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«Если б я был мэром». Алексей из Могилева предлагает вынести железную дорогу за город. Знаете, для чего?
26.09.2019 14:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
А мы продолжаем
Одна из самых важный задач властей и мэра города в частности, считает Алексей, — сделать транспортное сообщение удобным. Могилев по этому показателю не так уж и плох, однако проблема явно назревает, а может, уже и назрела.
Суть моего достаточно простого предложения: максимально вынести железную дорогу за пределы города. Мне кажется, что один из вариантов начала выноса железной дороги мог бы быть интересным.
Город собирается построить мост-развязку через железнодорожные пути в микрорайоне Спутник за баснословные деньги. При этом никто точно не уверен, приведет ли этот мост за 50 млн долларов (или больше?) к ожидаемому результату — к разгрузке минского направления, нормальной связи микрорайонов Ямницкий и Спутник, разгрузке улицы Челюскинцев и др.
Мне кажется, что можно пойти абсолютно другим путем: соединить ветку Жлобин — Могилев с веткой Осиповичи — Могилев за пределами города. Тем самым мы потеряем разве что фактически бесполезную станцию Буйничи, однако в черте города получим следующие плюсы:
Схематически и весьма упрощенно это видно на этой карте. Зеленым показан пешеходно-велосипедный маршрут, который соединится с велодорожкой на проспекте Мира, черным — соединение микрорайона Ямницкий с улицей Космонавтов, Синим — новый мост, желтым — альтернативное исполнение нового моста со съездом на место железнодорожной ветки на ЗИВ, красным — убраны станция Буйничи (хотя для истории здание оставить стоит), мост через улицу Челюскинцев (можно просто сделать насыпь), один из переездов на пути.
Железнодорожные пути могут быть объединены на перегоне Голынец-Тишовка, например, как на этом плане.
Никаких дополнительных мостов, масштабных отселений, похоже, не потребуется. Пассажирское сообщение между Осиповичами и Могилевом, Жлобином и Могилевом уже давно уменьшено, товарных поездов не очень много. На крайний случай, выглядит реальным расширение железной дороги до двух колей с места нового стыка до станции Могилев-2, а это всего несколько километров.
Я не знаю насколько моя идея осуществима. Также я не знаю, будет ли весь этот перенос дороже потенциальной экономии на упрощении конструкции путепровода. Но, думаю, что десять и менее километров железнодорожных путей можно проложить не очень затратно.
Если представить, что железнодорожной ветки из Жлобина в городе нет, то пространства для фантазии становится намного больше. Я не коренной могилевчанин, однако здесь учился и сейчас живу. Город в свое время удивил меня своими преобразованиями по реке Дубровенка, строительством улицы Ленинской, мостом на улице Лазаренко и прочим.
В течение последних многих лет городу не хватает свежих смелых решений (парк не в счет). Я считаю, что Могилеву под силу стать лучшим городом в Беларуси, который путем выноса небольшой части железнодорожного полотна за город сделает прекрасную туристическую рекреационную зону и существенно оживит некоторые свои районы.
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«Если б я был мэром». Алексей из Могилева предлагает вынести железную дорогу за город. Знаете, для чего?
«Не питаю антипатии к железным дорогам, наоборот, они мне с детства нравятся. Однако то, как они проходят в Могилеве и в других городах Беларуси - это жестоко».
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