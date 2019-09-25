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«Я люблю Вiцебск» разобрали. Инсталляцию несколько раз портили вандалы

26.09.2019 14:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске демонтировали инсталляцию о любви к городу. Напомним, арт-объект с красным сердечком и большими буквами появился на Московском проспекте возле технологического университета перед «Славянским базаром».


Еще недавно здесь стояла инсталляция «Я люблю Вiцебск»

Целой конструкция не простояла и месяца. 20 июля неизвестные сломали букву «Я» в надписи «Я люблю Вiцебск». Через несколько дней «признание в любви» восстановили. Однако через некоторое время инсталляцию снова повредили вандалы.


Фото: Народныя Навiны Вiцебска

Недавно композицию разобрали коммунальники. Как пояснили в городском ЖКХ, конструкцию ставили только на летний сезон:

— Восстанавливать надпись не планируем. К следующему сезону инсталляцию изготовят из антивандального материала — и это будет уже совсем другая конструкция.

Место, где поставят обновленную инсталляцию, выберет горисполком.

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Теги: Витебск
 
 
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Арт-объект с красным сердечком и большими буквами появился на Московском проспекте возле технологического университета перед «Славянским базаром».
 
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