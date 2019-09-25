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«Я люблю Вiцебск» разобрали. Инсталляцию несколько раз портили вандалы
26.09.2019 14:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске демонтировали
Целой конструкция не простояла и месяца. 20 июля неизвестные сломали букву «Я» в надписи «Я люблю Вiцебск». Через несколько дней «признание в любви» восстановили. Однако через некоторое время инсталляцию снова повредили вандалы.
Недавно композицию разобрали коммунальники. Как пояснили в городском ЖКХ, конструкцию ставили только на летний сезон:
— Восстанавливать надпись не планируем. К следующему сезону инсталляцию изготовят из антивандального материала — и это будет уже совсем другая конструкция.
Место, где поставят обновленную инсталляцию, выберет горисполком.
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