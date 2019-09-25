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«Великий камень» признан лучшим проектом инициативы «Пояс и путь» в Европе

26.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Издание Asiamoney назвало Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» лучшим проектом инициативы «Пояс и путь» в Центральной и Восточной Европе, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь парка Ольга Рудая.

«Великий камень» признан лучшим проектом инициативы «Пояс и путь» в Европе

«Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» удостоен премии New Silk Road Finance Awards 2019 одного из крупнейших и влиятельных изданий Asiamoney, став победителем в номинации «Лучший проект инициативы «Пояс и путь» в Центральной и Восточной Европе». Торжественная церемония вручения наград прошла сегодня в Сингапуре», — рассказала пресс-секретарь.

По словам первого заместителя главы администрации «Великого камня» Игоря Лещенка, признание парка одним из ведущих изданий в сфере финансов и инвестиций лучшим проектом инициативы «Пояс и Путь» в Центральной и Восточной Европе свидетельствует об укреплении его имиджа как международной платформы для ведения бизнеса, открытой для всех стран.

Asiamoney — издание, основанное в 1989 году, входит в состав издательской группы Euromoney. Премия New Silk Road Finance Awards ежегодно присуждается финансовым организациям и экономическим зонам стран «Пояса и пути».

Источник: БелТА

 
 
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Издание Asiamoney назвало Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» лучшим проектом инициативы «Пояс и путь» в Центральной и Восточной Европе,...
 
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