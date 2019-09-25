Встреча активисток ОО «Белорусский союз женщин»

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В рамках мероприятия прошла презентация проекта «Женское лицо Победы», состоялось торжественное вручение свидетельств вновь зарегистрированным первичным организациям: ОАО «Здравушка-милк», ГУО «Белорусскоязычная гимназия № 2 г. Борисова», ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района». В адрес представителей первичных организаций были сказаны теплые слова, вручены памятные подарки и цветы.

Успехов, творческих достижений и крепкого здоровья пожелали всем участникам встречи заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин» Л.С.Ананич и председатель Борисовской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» О.В. Копыток.