В Минске в этом году 16 человек отравились грибами. И все думали, что едят съедобные

Источник материала: Tut.by

В этом году в Минске 16 человек отравились грибами. И все они считали, что ели съедобные грибы, сообщает столичная санстанция.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Специалисты говорят, что отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и условно-съедобными, если их неправильно приготовить. Условно-съедобные грибы — это некоторые виды сыроежек, свинушки, сморчки, волнушки, чернушки. В них есть раздражающие, горькие ядовитые вещества, которые и вызывают отравление. Поэтому сначала такие грибы надо отварить с солью, удалить отвар и затем вымочить в проточной воде.

Первые признаки отравления грибами: резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. К этим симптомам могут присоединяться судороги, галлюцинации, бред. От отравления несъедобными грибами люди умирают в 25−50% случаев.

Если вы почувствовали признаки отравления грибами, нужно сразу же обратиться к врачам. Если такой возможности нет, то надо:

очистить желудок от остатков пищи, вызвав рвоту;

принять 10 — 20 растолченных в порошок таблеток активированного угля;

много пить — это снизит концентрацию яда в организме.

Грибы в черте города, рядом с промышленными предприятиями, вдоль автомобильных и железных дорог собирать нельзя. Также санстанция не рекомендует брать старые грибы. В них образуются ядовитые вещества. Это происходит даже в старых белых грибах, подосиновиках, подберезовиках. Грибы поглощают из окружающей среды и накапливают токсичные вещества в концентрациях, в несколько раз превышающих содержание их в почве, воде, растениях. Поэтому все грибы нужно отваривать, а отвар сливать. Без предварительного отваривания жарить грибы нельзя.

Напомним, в начале сентября в Кобрине молодые родители и ребенок, которому 1 год 10 месяцев, отравились ядовитыми грибами, предположительно, бледной поганкой. Семью госпитализировали в местную больницу, потом — в областную, затем маму и малыша отправили в столичный НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, где провели трансплантацию печени. Отца спасти не удалось.