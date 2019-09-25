«Не было вопроса, на который отказался бы отвечать». Украинские журналисты привезли Лукашенко вышиванку

Источник материала: Tut.by

Александра Лукашенко встретился с представителями украинских СМИ . Корреспондент телеканала «Украина» Мария Скиба в комментарии TUT.BY рассказала, что были затронуты темы торгово-экономических отношений, безопасности и суверенитета, контроля на границе и задержания граждан Украины. «Атмосфера дружелюбная. Не было вопроса, на который президент отказался отвечать», — отметила собеседница.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

По словам журналиста, пресс-конференция началась с приветственного слова Александра Лукашенко, который поблагодарил Украину за сотрудничество.

— Начали с обсуждения торгово-экономических отношений — это основной пункт сотрудничества наших стран. Далее обсудили отношения Беларуси с Россией и с Соединенными Штатами. Александр Лукашенко заявил, что дружить с Западом против России Беларусь не будет. Президент также высказал свое мнение по поводу разрешения конфликта на Донбассе. Прозвучала тема, условно говоря, на что Беларусь не готова ради Украины. Речь шла о том, что взаимодействие будет в рамках закона. Лукашенко подчеркнул: если мы дружим с Россией, это не значит, что мы не будем дружить с Украиной. Затрагивался вопрос охраны границ. С украинской стороны было задержано более 72 единиц оружия. Граница будет охраняться в обычном режиме, про усиление речи не шло. Косвенно была затронута тема по поводу задержания граждан Украины в Беларуси. Лукашенко сказал: если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их напрямую, не надо отправлять шпионов. Сказал, что если кто-то был задержан, значит, соответствующие органы имели на то основания. Еще поговорили про языковой вопрос, в Украине это горячая тема. Лукашенко заявил, что в Беларуси с этим проблем нет — в стране два государственных языка".

Журналист ТРК «Украина» говорит, что украинские журналисты очень ждали этой встречи, атмосфера дружелюбная.

— Все задают вопросы, которые их интересуют. Такого, чтобы нам запретили что-то спрашивать, не было. В конце встречи мы подарим президенту украинскую вышиванку, мы специально привезли ее из Киева.