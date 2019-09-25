Медсестре - штативом в глаз, санитарке - ногой в лицо. Как пациенты нападают на медработников в Минске

Источник материала: Tut.by

Год назад Максим (по просьбе героя имя изменено) закончил медколледж и устроился медбратом в 4-е хирургическое отделение БСМП. В начале августа на него напал нетрезвый пациент. У парня была легкая ЧМТ и ушибы. По словам молодого человека, это не первый случай, когда пьяные пациенты проявляют к медикам агрессию. Эту проблему, уверен собеседник, нужно как-то решать.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

ЧП, о котором рассказывает Максим, произошло 3 августа. Ближе к ночи, вспоминает собеседник, привезли молодого человека. Было видно, что парень пьян.

— У него, как и у многих, кто поступает в нетрезвом виде, была легкая ЧМТ. Ничего серьезного: человек выпил и, скорее всего, упал, — вспоминает Максим. — Когда милиционеры его привели, он вел себя агрессивно — матерился, дрался с милицией, пробовал убежать.

Пациента успокоили, но к утру «у него сорвало крышу». По словам медбрата, больной опрокинул «утку» с мочой на медсестру, затем достал из тумбочки шуфлядку и побежал за Максимом.

— Я стал выводить его из отделения, но убегать особо было некуда, — продолжает собеседник. — Мы остановились возле лифтов, он ударил меня шуфлядкой, потом отбросил ее в сторону и стал колотить меня руками. Я, как мог, защищался. Неожиданно дверь в лифте открылась. Пациент, видимо, испугался, и побежал дальше. На пути он встретил медсестру, ударил ей в глаз. Когда его попробовал остановить дежурный врач, досталось и врачу.

— А где была милиция?

— Мы находимся на втором этаже, пост охраны на первом, — отвечает собеседник. — Как только мы сообщили о ЧП, они стали подниматься. Но все происходило так быстро, что до их прихода, пациент успел напасть на трех медработников, сломать несколько дверей (одну вынес, во второй разбил стекло, в третьей выломал ручку), а также выломал пожарный гидрант, которым затем облил милиционеров.

Когда пациента остановили, перевели в реанимацию на индивидуальный пост. Протрезвев, вспоминает Максим, дебошир объяснил, что, когда он выпьет, «ловит белочку».

— У меня ЧМТ легкой степени, ушибы предплечий, после этого случая я и медсестра десять дней пролежали в больнице. Коллеге пришлось обратиться к психологу, — описывает свое состояние собеседник. — В отделение приходили участковый и следователь. Мы с медсестрой сняли побои, написали заявления и сейчас собираемся идти в суд.

Дежурный врач эту идею не поддержал, сказал: ситуация не стоит того, чтобы тратить на нее время.

По словам Максима, когда он шел работать в БСМП знал: пьяные пациенты поступать будут. Но не ожидал, что их будет столько. «В день иногда два человека, когда — семь».

— За год моей работы это не первый случай, когда нетрезвые пациенты набрасываются на медработников. В соседней реанимации человек дал штативом от капельницы в глаз медсестре, — говорит медработник. — Несколько недель назад алкоголик ударил санитарку ногой в лицо, у нее ЧМТ. Милиция на посту хоть и быстро реагирует, но не всегда успевает добежать. А все, что мы можем сделать, — это зафиксировать агрессивного на кровати. И если он не успокаивается, вызвать психиатра. Хотя, попадались и такие силачи, которые рвали завязки.



Фото: Reuters

Агрессивные пациенты, уверен Максим, небезопасны для других больных.

— У нас в отделении нет отдельных мест для дебоширов. Все поступают в одну большую палату. В итоге такой человек оказывается с теми, кому действительно очень нужна медицинская помощь, — рассказывает Максим. — Дебошир при этом может драться, орать. Как рядом с ним находиться другому больному? Это ведь не только некомфортно, но и опасно.

Для медиков, уверен собеседник, такие пьяные пациенты тоже опасны.

— Недавно нам привезли мужчину под два метра. Он пытался драться. Увидел меня говорит: «Хочешь я тебе в морду дам?», — вспоминает Максим недавний случай. — Ну вот как рядом с таким человеком можно нормально работать? На примере своей ситуации я хотел бы вернуться к вопросу о том, что нужно снова открывать вытрезвители. Если это не возможно, нужно создавать специальные отделения для людей, которые получили травмы в алкогольном опьянении. Чтобы в этих отделениях все время дежурила милиция. Но нельзя оставлять эту ситуацию без внимания и жить так, словно ничего не происходит.

Сейчас в этом деле разбираются следователи.

— По заявлению 20-летнего молодого человека и 23-летней девушки проводится проверка, — сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская. — Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Минздрав: «Если пациент оскорбил медработника, необходимо подать заявление в милицию»

В пресс-службе Минздрава сообщают, что ведомство работает над повышением правовой защиты медицинского персонала. Во-первых, министерство предлагает на законодательном уровне закрепить право медиков на обоснованный профессиональный риск. В связи с этим инициировали изменения «В закон о здравоохранении».

Во-вторых, ведомство выступает за то, чтобы учреждения здравоохранения осуществляли профессиональное страхование специалистов.

— Поясним: в некоторых учреждениях существует практика страхования ответственности врачей за причинение ущерба третьим лицам. Речь идет о врачах, которые выполняют манипуляции и непосредственно контактируют с пациентами, — приводят пример в пресс-службе. — Оплачивается такое страхование из внебюджетных средств учреждения. Чтобы дать большую свободу руководителю учреждения для внедрения таких форм заботы о специалисте, специалисты Министерства здравоохранения вносят изменение в постановление о косвенных расходах.

В-третьих, нужна юридическая защита.

— Если пациент оскорбил медицинского работника, то первое, что необходимо сделать — это, конечно же, подать заявление в милицию. Опыт показывает, что после заявления в милицию пациенты ведут себя абсолютно корректно, — советуют в Минздраве. — Врачи должны иметь более активную жизненную позицию. А пациент, который позволяет себе оскорбить врача, должен нести за это ответственность.