В Витебске вместо старых и больных деревьев высаживают новые

Источник материала: Tut.by

В Витебске начали убирать старые, больные, засохшие, сломанные деревья, а также насаждения, пораженные паразитами или испорченные перепадами температуры. Все такие растения заменят новыми.





В городе провели инвентаризацию насаждений, пояснили в «Зеленхозе», и выяснилось, что в замене в первую очередь нуждаются деревья, растущие возле дорог с интенсивным движением транспорта.

В частности, новые растения начали высаживать вдоль трамвайных путей на Московском проспекте. 25 сентября там посадили 30 молодых березок.

Взамен больных деревьев посадят новые и на Московском проспекте в Билево.

До 15 октября в Витебске планируют высадить около 10 тысяч деревьев. Заменят и ранее посаженные, которые погибли из-за июньской засухи.