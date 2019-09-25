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В Гомеле в депутаты выдвигается фермер. На свои пикеты он приезжает на тракторе

26.09.2019 16:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Такого кандидата в Гомеле еще не было: Юрий Ганцевич выдвигается на выборы в парламент по Железнодорожному округу — и приезжает на свой пикет на тракторе. Фермер говорит, что решил пересесть с трактора в депутатское кресло из-за того, что «указы не работают».


«Глава государства повсюду говорит и выступает по ТВ: развивайте сельское хозяйство, развивайте агроусадьбы. Издает для этого указы, но они не работают», — заявляет Ганцевич.

Среди предложений потенциального кандидата — упорядочение законодательства, которое позволило бы легче существовать малому бизнесу, в первую очередь — тем, кто работает на земле. «Купил корову — негде ее пасти. Забрали все земли и передали колхозам», — говорит фермер.


Юрий Ганцевич из деревни Поколюбичи стал известен после того, как в сети появился ролик: фермер эмоционально рассказывает работнику ГАИ, что на нем зарегистрировано целых девять транспортных средств, и за каждое нужно платить дорожный налог. На канале фермера на YouTube этот ролик просмотрели более 250 тысяч человек. Большинство комментаторов поддержало Юрия, несогласного с существующей системой оплаты дорожного сбора. Некоторые пришли поддержать фермера и сегодня, уже не виртуально.

В комментарии TUT.BY Юрий рассказал, что сбор подписей пока идет туго.

— Люди только лайки ставят под моим каналом, а подписи не ставят. Слушают, соглашаются, а как до дела доходит: «Я боюсь, я не буду ставить». Весь день стоял под дождем — и собрал 10 подписей. Это выдвижение — только нервы надрывать, я лучше навоз в это время уберу себя в хозяйстве.

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Теги: Гомель
 
 
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Среди предложений потенциального кандидата - упорядочение законодательства, которое позволило бы легче существовать малому бизнесу, в первую очередь - тем, кто...
 
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