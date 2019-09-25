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Чиновник против блогера. Глава Слонимского райисполкома подал в суд на автора телеграм-канала NEXTA

26.09.2019 17:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич подал иск против владельца Telegram-канала NEXTA Степана Путило. В документе чиновник просит опровергнуть сведения, которые были размещены блогером 10 августа этого года. Речь идет о посте, в котором NEXTA утверждал, что жена председателя райисполкома была якобы задержана сотрудниками спецподразделения «Стрела» за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.


Геннадий Хомич. Фото: grodnonews.by

Интересы Геннадия Хомича представляет адвокат Мария Колесова-Гудилина. Она рассказала TUT.BY, что это не единственный иск в суд от председателя Слонимского райисполкома. Ответчиками выступают и другие интернет-ресурсы — которые опубиковали эту информацию.

Блогер утверждал, что сначала пьяным за рулем был задержан председатель Слонимского райисполкома, но наказания не понес, потом при таких же обстоятельствах была задержана его супруга, но уже не местными сотрудниками ГАИ, а спецподразделением «Стрела». Чиновник якобы попытался жену «выручить». И при этом, по словам NEXTA, тоже был пьян.

Также в канале была размещена информация, что глава Слонимского района якобы не смог отчитаться за выделенные из государственного бюджета на проведения Дня белорусской письменности деньги.

В иске Геннадий Хомич требует опровергнуть эту информацию. Он считает, что она порочит его честь и достоинство и не соответствует действительности. Чиновник сообщает, что никогда ни он, ни жена не управлял авто в состоянии опьянения, что подтверждается данными ГАИ. Сведения же о расходовании бюджетных средств будут представлены райисполкомом в октябре нынешнего года. Кроме того, Хомич оскорблен эпитетами, использованными блогером в своем посте, — например, «районный царёк».

По словам чиновника, публикация этой информации причинила ему глубокие нравственные страдания: «Люди останавливали меня на улице и высказывали глубокое осуждение моему поступку, интересуясь, когда меня уволят». Хомич переживает, что сведения, размещенные в телеграм-канале, «обсуждались и гражданами района, и всей области, и вышестоящими органами». «Я по настоящее время тяжело переживаю ложные обвинения в недостойном поведении в быту и на работе», — сообщает в иске Хомич.

Геннадий Болеславович требует взыскать с ответчика 50 тысяч белорусских рублей в качестве моральной компенсации, а также расходы на государственную пошлину и оплату услуг адвоката — 373 рубля.


Фото из личного рахива Степана Путило, блогера NEXTA

 — Подобные дела происходят часто, потому что публикуется очень много непроверенной информации. И сейчас речь не только об одном конкретном телеграмм-канале. Мой доверитель при обращении с просьбой представлять его интересы в суде предоставил все документы и необходимые справки, — говорит Мария Колесова-Гудилина.

Блогер же утверждает, что у него есть документы о том, «кто, где и когда Хомича задерживал и освидетельствовал. И даже сколько промилле алкоголя у него нашли. Оригиналы хоть и изъяты, но снимки-то остались».

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Геннадий Хомич требует взыскать с ответчика 50 тысяч белорусских рублей в качестве моральной компенсации.
 
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