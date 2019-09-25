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Чиновник против блогера. Глава Слонимского райисполкома подал в суд на автора телеграм-канала NEXTA
26.09.2019 17:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич подал иск против владельца Telegram-канала NEXTA
Интересы Геннадия Хомича представляет адвокат Мария Колесова-Гудилина. Она рассказала TUT.BY, что это не единственный иск в суд от председателя Слонимского райисполкома. Ответчиками выступают и другие интернет-ресурсы — которые опубиковали эту информацию.
Блогер
Также в канале была размещена информация, что глава Слонимского района якобы не смог отчитаться за выделенные из государственного бюджета на проведения Дня белорусской письменности деньги.
В иске Геннадий Хомич требует опровергнуть эту информацию. Он считает, что она порочит его честь и достоинство и не соответствует действительности. Чиновник сообщает, что никогда ни он, ни жена не управлял авто в состоянии опьянения, что подтверждается данными ГАИ. Сведения же о расходовании бюджетных средств будут представлены райисполкомом в октябре нынешнего года. Кроме того, Хомич оскорблен эпитетами, использованными блогером в своем посте, — например, «районный царёк».
По словам чиновника, публикация этой информации причинила ему глубокие нравственные страдания: «Люди останавливали меня на улице и высказывали глубокое осуждение моему поступку, интересуясь, когда меня уволят». Хомич переживает, что сведения, размещенные в телеграм-канале, «обсуждались и гражданами района, и всей области, и вышестоящими органами». «Я по настоящее время тяжело переживаю ложные обвинения в недостойном поведении в быту и на работе», — сообщает в иске Хомич.
Геннадий Болеславович требует взыскать с ответчика 50 тысяч белорусских рублей в качестве моральной компенсации, а также расходы на государственную пошлину и оплату услуг адвоката — 373 рубля.
— Подобные дела происходят часто, потому что публикуется очень много непроверенной информации. И сейчас речь не только об одном конкретном телеграмм-канале. Мой доверитель при обращении с просьбой представлять его интересы в суде предоставил все документы и необходимые справки, — говорит Мария Колесова-Гудилина.
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Геннадий Хомич требует взыскать с ответчика 50 тысяч белорусских рублей в качестве моральной компенсации.
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