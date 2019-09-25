«Пес должен быть культурным, а не зверем на поводке». Кинолог - о нападениях собак на людей

Источник материала: Tut.by

На днях суды в Минске оштрафовали двух человек за нарушение правил содержания питомцев. В марте во время выгула молодая овчарка бросилась на 2-летнего ребенка, а в августе такса разорвала лицо 8-летней девочке. Почему так происходит и как свести риски к минимуму — рассуждает в беседе с TUT.BY кинолог со стажем Светлана Ахметова. Вот, например, могли бы вы представить, что опасное поведение невоспитанной собаки может спровоцировать обычная игрушка с пищалкой или модный осенний комбинезончик для питомца?





— Маленькая собака может откусить ребенку палец — как на улице перекусывает палочку на один раз. То есть безопасность человека зависит не от породы или размера собаки, а от воспитания и контроля, — подчеркивает Светлана Ахметова.

«Не разрешает войти в кухню, потому что там живет ее миска». Почему собаки нападают дома

Даже мелкая собака может серьезно покусать за секунду

Напомним, в августе в загородном парке под Минском такса разорвала лицо 8-летней девочке. Владелец привязал собаку, а рядом остался его знакомый. К нему подошли дети из другой компании, попросили разрешения погладить питомца, и собака напала на девочку. Как говорила мама ребенка, ее дочь только наклонилась. Это подтвердил и знакомый владельца собаки, упомянув, что перед этим дети обступили таксу. Хозяин пса утверждал, что привязал собаку, поскольку ту укусила за лапу оса незадолго до ЧП — и, может, это повлияло на ее поведение?

О собаке хозяин говорил кратко: псу 8,5 лет, нормально живет в семье с детьми, никого не трогал раньше. Суд оштрафовал мужчину на почти 800 рублей за нарушение правил содержания животных.

Кинолог Светлана Ахметова напоминает, что по правилам выгула все собаки ростом в холке выше 25 см на улице должны быть в наморднике и на поводке. И хотя хозяин утверждал, что такса не больше 20 см (а точно в суде не измеряли), специалист в этом сомневается:

— Если это стандартная такса, тем более кобель, то однозначно выше 25 см. Все, что выше, должны ходить с намордником и на поводке. Особенно необученные собаки, а таких у нас большинство. Сейчас очень много пород сделали компаньонами (по международной классификации, собака не для охоты или сторожевая, а просто для времяпрепровождения вместе — Прим. TUT.BY). Но это не значит, что пес безопасен и его можно привести в общество, особенно где дети.

Кинолог говорит, что специалист может воспитать «компаньона» даже, образно говоря, «из какого-нибудь марсианского монстра» — и тот окажется безопаснее невоспитанной таксы.

Никакой закон не обязывает пройти этот курс. Но кинолог подчеркивает: это необходимый минимум для управления собакой в быту.





Многие удивлялись: неужели правда, что так тяжело может покусать собака, которая якобы раньше никого и не трогала? Вполне вероятно, говорит Светлана Ахметова.-

— Но вот условия: разрешили трогать собаку без хозяина, люди абсолютно незнакомые, прижали к себе. У собак такие захваты и удержание головы делаются в драке — это для собаки нормальное, генетически заложенное поведение. Но питомец не игрушка, ее нельзя взять в охапку и поджать под себя чужому человеку, — объясняет кинолог.

Но как такая небольшая собака может так сильно ранить? Кинолог объясняет, что за секунду собака совершает несколько кусательных движений.

— Поэтому контроль нужен всегда, расслабляться нельзя. Плюс, это охотничья порода с жесткими челюстями (хоть она может их и не использовать). Вот, например, вы — коллекционер, и висит у вас дома на стене самурайский меч для красоты. Но если вы отвернулись, и ребенок, который пришел в гости, возьмет этот меч — то отрежет себе руку. Меч не стал безопаснее от того, что он просто висит на стене и вы не самурай. То есть даже если вы не ходите с таксой на охоту, это еще не значит, что она перестала быть таксой. А зубы там нормальные, несмотря на короткие лапки. Короткие лапки не потому, что это милашка, чтобы нам было смешнее и приятнее с ней общаться. Они нужны таксе для того, чтобы в нору залезть. У нее челюсти охотничьей собаки, которая должна душить своего соперника в его же доме, например, лису в норе, барсука или енотовидную собаку.

Строго высказывается специалист и про то, что разрешение погладить собаку может давать посторонний человек, а не владелец. Такого быть не должно.

Научить ребенка: пса не обнимать!

Есть рекомендации для родителей, хотя они, в целом, общие. Не терять бдительность. Знакомить ребенка с собакой нужно с разрешения и под контролем владельца, хотя это не страховка в случае с невоспитанным псом.

— Даже маленькая собака при укусе может и бешенством заразить, а это не менее опасно, чем покусы в лицо. Поэтому, как минимум, обучите ребенка, что нельзя прижимать к себе чужую собаку. Так как для них обхват шеи и прижимание головы под себя означает доминирование. Собака рассуждает так: чужой подошел и заявил себя лидером, схватил за голову, значит, будет сейчас кусать сверху. Так можно и глазика ребенку лишиться, и зубки выбить, — объясняет кинолог.

Вот снимок для наглядности, как при аналогичных условиях начинается схватка между собаками.



Скриншот из сюжета телеканала: ntv.ru

Лучший вариантом, считает Светлана Ахметова, будет знакомить ребенка там, где кинологи работают со щенками. И контролировать процесс.

— Иначе может выйти и так: «не бойся, щеночек тебя оближет», а он поставил лапы на плечи, начал щипать зубами за нос — и результат получили противоположный.

В практике кинолога был случай, когда после выступления на дог-шоу ее пес Тоша лежал под столом и отдыхал. Рядом появился мальчик лет 12 и в мгновение вытянул пса наружу за шкуру на глотке.

— Представьте, одним движением вытащил 5-летнего взрослого кобеля за шкуру, чтобы получше посмотреть. Тоша сказал только «ааа», но после этого мы с ним работали минут 15. Чтобы его можно было вытаскивать как угодно, а он молча воспринимал: ребенок, который пришел — владелец этой территории. Поэтому, если что-то случилось при участии собаки, то сразу начинайте работать. Если в нашем случае пес только сказал «ааа», то с другим ребенку уже надо было бы оказывать помощь. По-хорошему, такие ситуации должны прорабатываться, пока собака растет, — говорит собеседница.

Можно ли скорректировать поведение собаки, которая уже нападала на ребенка? У специалиста ответ однозначный: можно, если только питомец не болен бешенством.

— Это лишь вопрос времени и желания хозяина работать.

Сама Светлана Ахметова учит других собак при подходе к ребенку поворачиваться спиной, задом или ложиться вовсе — показывая тем самым свое подчинение. И сначала берет ладонь ребенка в свою руку (пряча от возможного укуса), сквозь пальцы дает псу обнюхать и все это время постоянно благодарит собаку (это важно!) за терпение. А затем, если нет опасений, кладет так руку ребенка на спину собаки.

— На голову стараюсь очень аккуратно, потом, — говорит кинолог. — Не всякой собаке можно запросто положить руку на голову. С этим движением надо быть острожней, хотя все стараются так сделать сразу. Образно говоря, на голове находится корона лидера. Можно заметить, как иногда на улице собаки не разрешают хозяину при других людях или псах положить руку на голову, уклоняются. Будто говорят: «Не трогай меня здесь, не позорь перед пацанами». Этот как парню мама может дома поправить челку, а на улице даже руку в его сторону не может протянуть — он сразу голову в сторону. Тут то же самое. В одной ситуации собака стерпит, может строго посмотреть. Или издаст тихий звук, а человек даже не отреагирует. Может достаточно ясно выразить, прорычать «грр» и показать кончики зубов — то есть «совсем не нравится мне». Или, много раз предупреждая (человек не реагировал, не понимал, не проконтролировал) — и случается укус. Почему необоснованный? Это просто мы не успели сообразить, что к чему. А для собаки невоспитанной это вполне обоснованный укус. Она уже минуты две предупреждала: «убери руки», но мы не видели.





Может ли агрессия собаки объяснятся ее нездоровьем? Хозяин таксы упоминал, якобы перед этим собака поджимала лапу из-за укуса осы.

— Конкретно в этом случае сомневаюсь. Если только конечность не была сильно опухшей. На самом деле собаки мелких пород (таксы, корги, бассет-хаунды) очень часто стоят на одной вывернутой передней лапе, а вторую поджимают, чтобы смотреть снизу вверх было удобнее. Даже иногда исправляла у таких собак тренингом вывернутые пясти. А при волнении собаки могут переступать с лапы на лапу, поэтому стоят, поджав одну.

Как собачьи игрушки и даже комбинезончики могут спровоцировать беду

Еще один случай: минчанина оштрафовали на 2 тысячи после того, как во время выгула полуторагодовалая овчарка покусала ребенка . Собаку без намордника выгуливал брат хозяйки. По словам парня, питомец принял шапку ребенка за игрушку. Ребенку наложили швы на ухо, пришлось пройти курс против бешенства и антибиотиков. Не говоря о стрессе.

Кинолог Светлана Ахметова говорит, что у специалистов разные мнения насчет игрушек для собак. Она сама считает так: их надо выдавать на время и потом забирать, а игру — контролировать.

— Ведь хозяева оставляют собакам игрушки в свободном доступе, разрешая питомцу их бесконтрольно брать и азартно рвать. И если собака не научена играть аккуратно, сама начинает игру и сама выбирает, что ей нравится, — то потом с игрушкой может быть прихвачена рука и любые другие части тела.

Не все игрушки подходят для обычных домашних собак. Злую шутку могут сыграть те, что с «пищалками». Питомцам нравится их грызть, а звук от каждого усилия только подстегивает пса продолжать.

— А надо учить стоп-сигналу: когда собака слышит «а!» как писк, высокая нота, то ей надо отпустить и не трогать. Со щенячьего возраста собаки усваивают внутри стаи: если я тебя кусаю, то насколько сильно можно сжать челюсти? Ведь кричит он не только оттого, что больно, но и чтобы прекратили. Но собаку, приученную к игрушкам с пищалками, крик ребенка при укусе может только спровоцировать на продолжение. Потому что круто просто жмякать зубами!

Еще один момент: осенью питомцев все чаще утепляют разными курточками — как детей.

— И глядя, как другие собаки ходят в комбинезончиках, питомцы могут неадекватно себя вести по отношению к маленьким детям в таких же комбинезончиках. Я не против такой одежды, я против невоспитанных собак. Поэтому еще раз: пес не должен самостоятельно принимать решение ни с кем общаться, ни с чем играть. Не важно, ребенок это или собака в комбинезончике, похожа его шапка на твою игрушку или нет. А казалось бы, одно с другим не связано.

Владельцам собак специалист рекомендует отрабатывать навыки не на глухом полигоне, а рядом с людьми.

— Это очень важно для городской собаки: если рядом прошел какой-то человек, чтобы та не бросалась на него, не пыталась отстоять свое личное пространство.





У городского пса, я уверена, личного пространства быть почти не должно. Оно должно быть минимальным настолько, чтобы мимо проходящий человек мог коснуться ногой бока собаки, а она если и заметила, то чтобы не отгрызла кусок организма! Собака должна быть существом культурным, а не диким зверем на поводке.